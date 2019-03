La diagnosi arriva tardi e la bambina muore di una grave appendicite

ilgiornale

(Di venerdì 8 marzo 2019) È morta di, che nessuno dei medici aveva riconosciuto. È accaduto a Southampton, città dell'Hampshire, nel Regno Unito, a Elspeth Moore. Che, al momento del decesso, aveva soltanto cinque anni.Secondo quanto riportato da Il Messaggero, laerata in ospedale con un forte bruciore di stomaco. Pensavano fosse gastroenterite, ma l'era diventata unasepsi per lava.La vicendaLa piccola si era sentita male a scuole e le maestre avevano deciso di mandarla a casa dopo unattacco di dissenteria. I genitori, preoccupati per i dolori della figlia, l'avevano così accompagnata in ospedale dove allaera stata fatta una flebo ed era stata dimessa subito dopo. "Nessuno ci ha detto, però, a cosa prestare attenzione, nessuno ci ha dato consigli su come comportarci in caso di complicazione", ha dichiarato la madre. Vedendo la piccola ...

