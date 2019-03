Incendio ' divora' lido balneare | distrutto dalle fiamme lo stabilimento ' Il Molo'

Gran Bretagna - Incendio divora una casa e fa crollare una parte del tetto : morti 4 bambini : Tragedia a Stafford dove un incendio ha distrutto una casa e un'intera famiglia: quattro bambini sono morti e due adulti e un altro minore sono ricoverati in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita. I soccorritori hanno riferito di una scena straziante. Ancora ignote le cause ma non si esclude la fuga di gas.Continua a leggere