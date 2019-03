Conte a Genova | è arrivato al Ducale

Ponte Genova - iniziato smantellamento moncone Ovest. Conte : “Inizia il riscatto” : E' cominciato lo smantellamento del moncone Ovest di Ponte Morandi. I tecnici hanno agganciato agli strand jack l'impalcato pesante 800 tonnellate e lungo 36 metri, ed hanno cominciato a farlo scendere a terra. Alle complesse operazioni assistono, oltre al commissario per la ricostruzione e sindaco Marco Bucci e al governatore Giovanni Toti, il premier Giuseppe Conte , il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, il viceministro Edoardo ...

