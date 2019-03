Tav,Francia: Ue pronta a salire al 50%

La ministra dei Trasporti francese Borne, parlando della Torino-Lione durante un'intervista su CNews,ha ricordato che l'Europa "finanzia il 40%,ma ha detto che èal 50% per questo progetto molto importante". "Confido che gli italiani confermino il loro impegno",ha detto Borne. Laha "firmato un trattato con l' Italia che prevede la realizzazione di questo tunnel:spero che gli italiani ci diranno domani che realizzeranno il tunnel con noi","non faremo un tunnel da soli:spero che domani diranno sì".(Di giovedì 7 marzo 2019)

carlosibilia : Il Tav deve essere finanziato da Francia, Italia ed Europa. L' Europa paga solo alla fine. L' Italia ha già messo a… - DavidSassoli : Ore 4: da palazzo Chigi ancora nulla di fatto sulla Tav. Prevale il “forse”. Dopo la carnevalata del rapporto costi… - borghi_claudio : @DAmboldi Boh non insisto. Veramente faccio fatica a immaginare un Umbro o un Sardo che non dorme per la Tav ?? Valu… -