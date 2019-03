Tav - resa dei conti tra M5S-Lega : Cinque ore di confronto serrato sia sul fronte tecnico sia su quello politico. Ma il supervertice della maggioranza si conclude nella notte con un nulla di fatto

L'unica decisione presa durante il vertice notturno sulla Tav : E' terminato dopo oltre 5 ore il vertice sulla Tav a palazzo Chigi. Il governo chiederà un bilaterale con la Francia sui criteri di finanziamento: questa la conclusione cui si è giunti in questo primo round fra i due alleati di governo. Lega e M5s restano, tuttavia, arroccati sulle loro posizioni. Matteo Salvini, dopo aver riunito i suoi al Viminale nel pomeriggio, è convinto che i bandi di gara non si debbano bloccare e che la Telt, la ...

Ritorno otTavi di Champions : il Borussia Dortmund cerca l’impresa : Questa sera, alle 21, va in scena il secondo atto di Borussia Dortmund-Tottenham. All’andata i tedeschi sono stati surclassati dagli inglesi che con un netto 3-0 sembrano aver chiuso il discorso qualificazione. A Dortmund c’è però chi ci crede ancora; è il caso del tecnico Lucien Favre che non alza bandiera bianca: “Sappiamo che sara’ dura, ma non si sa mai“. Il tecnico sottolinea come la sua squadra può ...

Tav - Zingaretti sfida Di Maio. Resa M5S : deciderà l'aula : dal nostro inviato TORINO Quanto il tema sia caldo, e la decisione non più rinviabile, lo dimostra l'ingorgo istituzionale nella città diventata l'ultima frontiera della Tav . Nicola Zingaretti è ...

Tav - Toninelli assicura : "Decisione sarà presa prossima settimana" : Una decisione sulla TAV sarà presa la prossima settimana . Lo ha detto il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli , in occasione della presentazione della Conferenza sui trasporti al MIT. "Nei ...

Taverna 'contro tutti' e cita Madre Teresa sul reddito di cittadinanza : "Questi che criticano il reddito di cittadinanza, ma che ne sanno di povertà? Madre Teresa di Calcutta, invitata a un convegno sulla fame nel mondo, disse: 'io vengo a questo convegno a patto che ...

ATP Dubai – Sorpresa negli otTavi di finale : Hurkacz fa fuori Nishikori al terzo set : Hubert Hurkacz ribalta il pronostico della vigilia ed elimina Kei Nishikori dell’ATP di Dubai: il tennista polacco si impone al terzo set Grande Sorpresa negli ottavi di finale dell’ATP di Dubai. Hubert Hurckacz ribalta il pronostico della vigilia e raccoglie un prestigioso successo eliminando Kei Nishikori dal torneo degli Emirati Arabi. Il tennista polacco, attualmente numero 77 del ranking mondiale maschile, ha sconfitto la testa di ...

Decretone - bagarre in Aula durante l’intervento di Taverna : urla e cori dal Pd. E la senatrice cita Madre Teresa di Calcutta : bagarre nell‘Aula del Senato nel corso dell’intervento della senatrice del Movimento 5 stelle Paola Taverna sul Decretone. Taverna, vicepresidente del Senato, ha più volte attaccato il Partito democratico, a partire dall’ “elemosina” degli 80 euro, difendendo invece a spada tratta il reddito di cittadinanza. Il Pd non è rimasto in silenzio, alzando la voce, interrompendo continuamente il discorso della senatrice e ...

Manovra : porTavoce Ue - nessuna decisione presa sui conti dell'Italia : Con l'Italia che resta osservato speciale, sotto stretto monitoraggio Ue per gli squilibri della sua economia". E il presidente della Commissione Juncker sul commento di Matteo Salvini che non è ...

Mourinho stuzzica la Juventus : “se uscisse agli otTavi non sarebbe una sorpresa” : Si avvicina sempre di più la gara di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus, partita fondamentale valida per gli ottavi di finale. L’allenatore Josè Mourinho stuzzica i bianconeri: “ha qualità ed esperienza: la Juve può vincere la Champions. Ma se uscisse ora non sarebbe una sorpresa” ha commentato a Teleradiostereo. “Credo che la Juve possa farcela, poi ha Ronaldo che è un giocatore decisivo. Se dovessero ...

Mara Maionchi - "Loredana Bertè meriTava i primi tre"/ "Sanremo? Mahmood sorpresa - Baglioni invece.." : Mara Maionchi si dispiace per la canzone di Loredana Bertè che avrebbe meritato secondo lei di finire fra le prime tre ecco cosa dice

Lazio - Parolo : 'Stanchi nella ripresa - ma conTava solo vincere' : Il centrocampista della Lazio Marco Parolo è intervenuto a Sky Sport dopo il successo sul Frosinone: 'Nel primo tempo abbiamo legittimato il vantaggio con diverse occasioni, nella ripresa c'è stata un po' di stanchezza e non siamo stati bravi a sfruttare gli ...

Resa dei conti sulla Tav - botta e risposta Di Maio-Salvini : Finché ci sarà il Movimento al Governo, la Tav non si farà - ha ribadito il vicepremier Luigi Di Maio da Ortona -. Ridimensionata? Il tema non è il ridimensionamento dell'opera: se diciamo queste ...