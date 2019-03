Roma | bimbo con leucemia senza scuola a causa di compagni non vaccinati | si va verso il

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2019) La via del ritorno aè più vicina per il bambino iscritto alla primaria di via Bobbio a, affetto da una forma dilinfoblastica acuta. Nei giorni scorsi, il legale della famiglia Gianpiero Scardone ha inviato una seconda diffida alla dirigente dell’Istituto Comprensivo “Via Ceneda” Anna Allerhand per sapere “quali misure generali e specifiche siano state prese in relazione alla messa in piena sicurezza” dellain previsione del rientro in classe fissato per lunedì 11 marzo. E proprio oggi pomeriggiola preside ha convocato un’assemblea con tutti i genitori e il personale della competente Asl per accompagnare nel modo più idoneo il rientro adelimmunodepresso.La vicenda ha inizio nei mesi scorsi. Marco (nome di fantasia) frequenta, o meglio frequentava, la primaria di via Bobbio nel quartiere San Giovanni a. Una vita felice fino all’aprile ...

