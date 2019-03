Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta VS Giulia De Lellis Interviene anche Taylor Mega

Uomini e Donne - accusa choc di un corteggiatore : "Perché hanno cacciato Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione" : Bomba contro Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. A lanciarla questa volta è stato un ex corteggiatore del dating show Uomini e Donne, Amedeo Venza. Il ragazzo ha pubblicato una storia contro la coppia, ora in attesa di un bambino, che è subito diventata virale. Si tratta di un'accusa molto precisa,

Pietro Tartaglione sarebbe stato definito 'femminuccia' da Damante che starebbe con Giulia : Non si era mai assistito ad una cosa simile, ovvero non era mai accaduto prima, nella storia di Uomini e Donne, che due coppie storiche del dating show di Maria De Filippi si dessero battaglia a colpi di storie e post pubblicati sui social. Ebbene la guerra ha avuto inizio poche ore fa, tra le coppie formate rispettivamente da una parte da Giulia De Lelis e Andrea Damante, e dall'altra da Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, due fazioni tra loro ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione esclusi dalle scelte serali di Uomini e Donne : Nelle ultime ore Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati protagonisti del web e su di loro ha iniziato a circolare una notizia che riguarda la loro esclusione dal serale di Uomini e Donne . ...

Taylor Mega contro Elettra Lamborghini e Pietro Tartaglione : il video sfogo : Taylor Mega contro Elettra Lamborghini e Pietro Tartaglione: l’ex naufraga si sfoga sui social “Vi ho lasciati parlare, a breve parlo io”, così Taylor Mega ha annunciato ai propri follower l’intenzione voler dire la sua in merito ad alcuni fatti che, direttamente o indirettamente, l’hanno coinvolta in queste ore. Le persone su cui ha avuto […] L'articolo Taylor Mega contro Elettra Lamborghini e Pietro ...

Pietro Tartaglione - l'attacco di Nicola : 'Hai commesso un reato - i miei legali ti cercano' : Pietro Tartaglione finisce al centro della bufera mediatica non soltanto per lo scambio di battute al vetriolo che c'è stato con Giulia De Lellis e Andrea Damante ma anche per il nuovo attacco che gli è stato riservato da Nicola Panico, l'ex fidanzato di Sara Affi Fella che proprio ai tempi in cui venne fuori tutto lo scandalo, fu protagonista di uno scontro verbale social con l'attuale compagno di Rosa Perrotta che tra qualche mese lo renderà ...

guerra via social tra Giulia De Lellis e Pietro Tartaglione : Ieri Irama con l'annuncio della rottura della sua storia d'amore con l'influencer romana Giulia De Lellis ha messo finlmente fine ai pettegolezzi che circolavano da tempo, infatti i rumors sulla crisi ...

Pietro Tartaglione su IG : 'Ho ricevuto minacce e insulti dal signor Andrea Damante' : Non accenna a placarsi la polemica che è nata nella giornata di ieri tra Giulia De Lellis e Pietro Tartaglione; dopo aver battibeccato a distanza tra loro, i due protagonisti del gossip delle ultime ore hanno iniziato a tirare in ballo altre persone in questa storia. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, in particolare, ha pubblicato una Stories su Instagram nella quale sostiene di essere stato minacciato ed insultato da Andrea Damante dopo la ...

Giulia De Lellis contro Pietro Tartaglione : "I miei sentimenti non sono copertine". La replica : "Grande maleducata" : E' scontro social tra Pietro Tartaglione, futuro papà di Domenico, frutto dell'amore con Rosa Perrotta e Giulia De Lellis, tornata single dopo qualche mese di relazione con Irama. Ecco cosa ha scritto, sui propri social, l'ex corteggiatore di 'Uomini e Donne' da infastidire la giovane influencer:prosegui la letturaGiulia De Lellis contro Pietro Tartaglione: "I miei sentimenti non sono copertine". La replica: "Grande maleducata" pubblicato ...

Giulia De Lellis VS Pietro Tartaglione : parole grosse/ "Disperato - non sei normale!" : Pietro Tartaglione ha lanciato una frecciatina a Giulia De Lellis? L'esperta in tendenze ha risposto per le rime al fidanzato di Rosa Perrotta.

Giulia De Lellis e Pietro Tartaglione litigano sul web - lui : 'Sei una grande maleducata' : Un post che Pietro Tartaglione ha pubblicato su Instagram l'altra sera, ha scatenato la furente reazione di Giulia De Lellis: la romana ha risposto a tono all'attacco che le avrebbe fatto l'ex corteggiatore di Uomini e Donne dopo l'annuncio ufficiale della fine della sua storia con Irama. Il compagno di Rosa Perrotta si è difeso dicendo di non aver mai fatto il nome dell'influencer nel messaggio incriminato, ed ha concluso il tutto dandole della ...

La De Lellis contro Pietro Tartaglione : 'Non sei nessuno - pensa alle cose serie' : Tra Giulia De Lellis e Pietro Tartaglione sembra essersi acceso uno scontro sui social. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha chiuso da poco la relazione con il cantante Irama, come annunciato da lui stesso non molte ore fa. L'attuale fidanzato di Rosa Perrotta ha pubblicato una storia poche ore fa nella quale lancia quella che sembra essere una vera e propria frecciatina alla De Lellis. Lei ha così scritto un messaggio sotto l'ultima foto ...

Giulia De Lellis furiosa con Pietro Tartaglione : “Non sai nulla - taci!” : Pietro Tartaglione e Giulia De Lellis: è scontro social tra i due Pietro Tartaglione, alcune ore fa, ha scritto un post al vetriolo su instagram contro alcune persone che si metterebbero insieme solo il tempo di fare qualche copertina sui giornali. Un post interpretato da molti come un attacco a Irama e Giulia De Lellis, i quali sono stati insieme solo qualche mese, e giusto ieri hanno ufficializzato di essersi lasciati. Un pensiero che pare ...

Pietro Tartaglione sui social : "Vi fidanzate solo per le copertine". Frecciatina a Giulia De Lellis? : A chi si riferiva Pietro Tartaglione con la frase postata in una delle sue ultime Story di Instagram? Anche se non viene fatto il nome di Giulia De Lellis , alla luce degli ultimi avvenimenti, pare ...

Pietro Tartaglione contro Giulia De Lellis attacco via social - lei risponde : “Sei un disperato - sei nessuno” : Pietro Tartaglione attacca Giulia De Lellis su instagram, lei risponde Scontro mediatico tramite social tra Pietro Tartaglione e Giulia De Lellis, il tema è la storia terminata tra la fashion blogger e il cantante Irama. Pietro Tartaglione fidanzato di Rosa Perrotta tramite una story su instagram attacca Giulia De Lellis parlando di una storia nata … Continue reading Pietro Tartaglione contro Giulia De Lellis attacco via social, lei ...