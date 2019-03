L' Inter pareggia 0-0 in casa dell' Eintracht | Brozovic si fa parare un rigore

L'Inter pareggia a Francoforte : Poche emozioni e tanta paura di sbagliare: e' questo il breve riassunto di Eintracht-Inter, andata degli ottavi di finale della Europa League. Alla Commerzbank Arena la prima sfida del doppio ...

L’Inter ha pareggiato 0-0 contro l’Eintracht Francoforte nell’andata degli ottavi di Europa League : L’Inter ha pareggiato 0-0 nell’andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League giocata giovedì sera in Germania contro l’Eintracht Francoforte. Dopo un buon primo tempo, in cui ha anche sbagliato un calcio di rigore con il croato Marcelo Brozovic, nella

Europa League : l’Inter pareggia 0-0 - l’Arsenal perde a Rennes 3-1 : L’andata degli ottavi di Europa League Si sono concluse le prime cinque partite d’andata degli ottavi di finale di Europa League. La grande sorpresa arriva dalla Francia, da Rennes, dove i padroni di casa hanno battuto 3-1 l’Arsenal di Emery che era in vantaggio 1-0 e poi è rimasto in dieci uomini per l’espulsione di Papastathopoulos. Al ritorno, tra una settimana, i Gunners dovranno vincere almeno 2-0. Un’altra ...

