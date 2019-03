Fabrizio Corona si scusa con Fogli | Mi sento una m Poi attacca la

Fabrizio Corona si scusa : 'Riccardo Fogli? Io una mer***. Ma...'. Clamorosa accusa a Mediaset : Dopo la vigliaccata all' Isola dei famosi contro Riccardo Fogli , bullizzato e apostrofato come 'cornuto', ecco le scuse di Fabrizio Corona . Incredibile ma vero, anche lui si cosparge il capo di ...

Fabrizio Corona si scusa : "Riccardo Fogli? Io una mer***. Ma...". Clamorosa accusa a Mediaset : Dopo la vigliaccata all'Isola dei famosi contro Riccardo Fogli, bullizzato e apostrofato come "cornuto", ecco le scuse di Fabrizio Corona. Incredibile ma vero, anche lui si cosparge il capo di cenere. L'ex re dei paparazzi ha incontrato alcuni giornalisti nel suo ufficio milanese e ha affermato: "Il

Isola dei famosi 2019 - Fabrizio Corona : “Riccardo Fogli ha fatto il gradasso… Alessia Marcuzzi? Ha l’obbligo di schierarsi” : “Non ho preso una lira per quel video. Ora mi sento una merda“. Sono le parole di Fabrizio Corona, in conferenza stampa, dopo il videomessaggio andato in onda durante l’ultima puntata dell’Isola dei famosi, in cui l’ex re dei paparazzi aveva rivelato a Riccardo Fogli di essere tradito dalla moglie e di averne le prove. Dopo l’episodio, la capaprogetto di Mediaset e alcuni autori sono stati allontanati dal ...

Fabrizio Corona : 'Mi scuso con Fogli - Belen mi ha attaccato - la Marcuzzi deve schierarsi' : Nel primo pomeriggio di giovedì, 7 marzo, Fabrizio Corona ha tenuto una lunga conferenza stampa per spiegare cosa è successo prima e dopo il suo discusso intervento all'Isola dei Famosi. L'ex re dei paparazzi ha chiesto scusa a Riccardo Fogli, ma ha precisato che il video che è stato mandato in onda lunedì scorso è stato tagliato e montato dagli addetti ai lavori. L'imprenditore ha anche criticato le opinioniste del reality, la sua ex Belen ...

