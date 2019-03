Dalla Cina | Cannavaro nuovo c t | per Lippi ruolo da advisor

Blutec - spunta una nuova proposta Dalla Cina : spunta un nuovo interessato per la Blutec , l'azienda in crisi di Termini Imerese, nata sulle ceneri dell'ex stabilimento della Fiat, per la quale è stato aperto da mesi un tavolo al Ministero dello ...

Spazio : la Cina condividerà i dati raccolti Dalla sonda Chang’e-4 : La Cina ha reso noto che condividerà gradualmente con gli altri Paesi i dati raccolti dalla sonda Chang’e-4, attualmente sul lato nascosto della Luna: l’annuncio è stato dato ieri, da Wu Weiren, accademico dell’Accademia cinese di ingegneria, che ha rilasciato la dichiarazione in occasione del 13° Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese. Wu ha spiegato che sia il lander che il rover sono stati ...

Tuffi - World Series Sagamihara 2019 : la Cina domina nell’ultima giornata di gare. Punteggi stellari nella gara maschile Dalla piattaforma : Ultima giornata di gare nella seconda tappa delle World Series di Tuffi. Nell’impianto di Sagamihara (Giappone) sono andate in scena le finali dal trampolino 3 metri (femminile), dalla piattaforma (maschile) e del sincro misto dai 3 metri. nella prima specialità la Cina l’ha fatta da padrona con Punteggi considerevoli. La campionessa olimpica di Rio 2016 Shi Tingmao si è imposta con lo score di 382.05, prevalendo nei confronti della ...

Venezuela - Dalla Casa Bianca accuse a Maduro sui medicinali consegnati Dalla Russia - : L'assistente del presidente degli Stati Uniti per la sicurezza nazionale John Bolton si è riferito ad un articolo del giornale El Nacional, secondo cui le medicine e le attrezzature mediche non ...

Dr3 Ev - Dalla Cina arriva la prima elettrica del marchio molisano : Suv, elettrica e italiana. O quasi. È l'identikit della nuova Dr3 Ev, versione a elettroni dello sport utility del marchio molisano. Per chi non lo sapesse, il marchio Dr è stato fondato nel 2006 dall'imprenditore Massimo Di Risio: l 'azienda importa componenti prodotti dalla cinese Chery ...

Pordenone - aggredita Dalla vicina : pugni e calci/ La testimonianza della vittima : Pordenone, nuovi sviluppi sulla rissa tra condomini e l'aggressione di una donna alla vicina di casa: la testimonianza della vittima a Pomeriggio 5.

Scatta ufficialmente l’aggiornamento con EMUI 9 per Honor 9 : si parte Dalla Cina oggi 1 marzo : Siamo destinati a vivere un mese di marzo davvero ricco di novità per tutti coloro che sono ancora in possesso di un Honor 9 qui in Italia. A poco meno di una settimana dalle prime segnalazioni da parte del pubblico ha iniziato a ricevere l'aggiornamento di febbraio con il device in questione (qui trovate maggiori dettagli in merito), oggi 1 marzo possiamo fare finalmente uno step più significativo, anche se al momento la novità non riguarda in ...

Ampia visibilità per il video con uova artificiali in arrivo Dalla Cina : ancora una bufala : Da alcuni giorni a questa parte si parla tanto sui social di uova artificiali in arrivo dalla Cina, grazie ad un video che ci mostrerebbe l'intero processo produttivo di un alimento a basso costo e assai rischioso per la nostra salute. Come sempre avviene in questi casi, quando un contenuto viene diffuso sui social senza fonti chiare e cercando di alimentare allarmismo, il filmato in questione ha preso piede rapidamente con decine di migliaia di ...

Valencia - donna morta avvelenata dai funghi : provenivano Dalla Cina : Proseguono spedite le indagini degli investigatori su quanto accaduto il 17 febbraio scorso in un noto ristorante di cuCina sperimentale situato a Valencia, in Spagna. I fatti sono noti, e li ricordiamo brevemente: una donna di 46 anni, Maria Jesus Fernandez, si era recata insieme alla sua famiglia nell'attività ristorativa, e aveva ordinato un piatto a base di funghi. Poco dopo il dramma, in una giornata che doveva essere di festa: 11 persone, ...

Per le agevolazioni fiscali alle imprese l'Italia dovrebbe imparare Dalla Cina : In questo scenario, l' Istat certifica il nostro stato di recessione tecnica ed Eurostat ci dice, invece, che l'economia europea al nostro confronto cresce un po' di più ed il divario si allarga ...

L'Italia? Agevolazioni fiscali imprese : si impara Dalla Cina? : È ancora diffusa la percezione che la Cina sia solo un paese manifatturiero, una sorta di "enorme capannone industriale del mondo", con scarsa vocazione nell'economia digitale, Industria 4.0, e nei ...

Dalla CINA/ Lao Xi : la partita di Salvini con Putin - e Trump - fa perdere la Lega : Anche la stampa Usa ha parlato del presunto finanziamento di Putin alla Lega. Ma Washington non intende lasciare l'Ue a Mosca

Coppa del Mondo : Pizzolato terzo a Fuzhou - Dalla Cina i primi punti per Tokyo 2020 : La vittoria, con tanto di record del Mondo, è andato al cinese Li Daying con 375 nel totale; argento al coreano Jon Wi Choe con 350 kg, 1 in più del nostro Pizzolato. "Era un anno che non salivo su ...