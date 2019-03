Ladile contrattazioni in negativo, seguendo la fase di correzione degli indici azionari statunitensi inper il terzo giorno consecutivo, mentre si offuscano le speranze di un accordo a breve termine sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti. Ilperde lo 0,64% a quota 21.459,27 e cede 137 punti. Sul fronte valutario lo yen è poco variato sul dollaro a un valore di 111,60 e a 126,20 sull'euro.(Di giovedì 7 marzo 2019)

NotizieIN : Borsa Tokyo apre in calo: Nikkei -0,64% - TelevideoRai101 : Borsa Tokyo apre in calo: Nikkei -0,64% - InvestingItalia : #Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,64%) - -