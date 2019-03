Francesca Di Lorenzo vorrebbe giocare per l' Italia ma è nata a Pittsburgh

agi

(Di mercoledì 6 marzo 2019)Diha tante cose dana: dal nome al cognome, dai genitori salernitani all'aspetto, e ora anche alla volontà diper il tricolore. Anche se è(il 22 luglio 1997), negli Stati Uniti, dov'è cresciuta e risiede tuttora (a Columbus, Ohio). E dove la Federazionena l'ha agganciata, agli Us Open di settembre (quando ha superato le qualificazioni e poi ha superato al primo turno Cristina McHale) e, in questi giorni, a Indian Wells, dove la ragazza è arrivata ai quarti al torneo minore locale, grazie alla maratona vinta contro l'ex “top ten” Timea Bacsinszky, guadagnandosi una wild-card per il mega torneo coi migliori del mondo che è appena partito.Di(Wikipedia/Commons)In attesa del nuovo sprint di Camila Giorgi (oggi n. 30 Wta) e della ripartenza di Sara Errani, una giovane promettente, stabilmente fra ...

