Cgil | Landini  è governo della regressione | una presa in giro dire che il nero ci

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Duro attacco del segretario, Maurizio Landini, al governo, che non considera affatto "del cambiamento come tanti hanno sperato": semmai "quello che sta venendo fuori è il governoeconomica e sociale", ha dichiarato alla Camera del lavoro di Pavia. Del resto, ha aggiunto Landini, "se ti dicono che è ilche sta venendo a toglierti il lavoro, qualcuno ti sta prendendo in". Landini ha ribadito le proprie riserve sul reddito di cittadinanza sostenendo che "deve essere cambiato", e "che al governo hanno fatto solo casini".

