Bologna, bimbo caduto da carro è morto

E'il bambino che ieri erada unallegorico a una sfilata adurante il 'martedì grasso'. Il piccolo aveva due anni e mezzo. Dopo l'incidente,avvenuto in via Indipendenza, la tradizionale sfilata del 'Carnevale dei bambini' era stata sospesa. Il,portato all'ospedale Maggiore, era in gravissime condizioni. Era sulcon la mamma quando è scivolato battendo la testa, poi travolto dal pesante mezzo. La famiglia chiede che sia rispettato il momento di dolore.(Di mercoledì 6 marzo 2019)

Agenzia_Ansa : Bimbo caduto da un carro di carnevale, è sempre in pericolo di vita. La Procura di #Bologna ha aperto un fascicolo… - SkyTG24 : #UltimOra E' morto il bimbo caduto da carro carnevale a #Bologna #canale50 - juventinaleuca7 : RT @Agenzia_Ansa: È morto il bimbo caduto dal carro di carnevale a Bologna FLASH -