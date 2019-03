Stupra una donna incinta nella sua stessa casa | arriva il marito e lo uccide a colpi di

Como - il branco di ragazzini stranieri sequestra 4 giovanissime e ne Stupra una : Le accuse sono pesantissime, confermate dal racconto delle giovani vittime rimaste in balìa del branco per ore prima di riuscire a liberarsi e fuggire. Secondo i carabinieri di Como che hanno raccolto la loro testimonianza, un gruppo di giovanissimi avrebbe sequestrato per oltre tre ore in una stanz

Milano - uomo ucciso davanti al centro commerciale. I killer si consegnano : «Ammazzato perché aveva Stuprato una bambina» : Antonio Crisanti, il 63enne morto ieri a Rozzano, alle porte di Milano, sarebbe stato ucciso da due uomini: Emanuele Spavone, 35 anni, e Achille Mauriello di 27. Si sono costituiti...

Margus Rahuoja - il funzionario della Commissione Ue ha Stuprato una collaboratrice negli uffici di Bruxelles : L'ex funzionario dell'Unione europea, l'estone Margus Rahuoja, 51 anni, è stato condannato in primo grado per violenza sessuale ai danni di una sua collaboratrice, vent'anni più giovane, stuprata in una stanza della Commissione europea a Bruxelles. I fatti risalgono al 2015, quando Rahuoja aveva org

Rifiutato da una donna - 27enne si vendica Stuprando e scuoiando la figlia di 4 anni : Un'altra orribile storia quella che arriva dall'India, Paese salito agli onori delle cronache negli ultimi anni per l'ondata di stupri ed uccisioni che vede vittime anche e soprattutto minorenni. Un 27enne di Khopoli, nel Maharashtra, ha violentato una bimba di 4 anni, l'ha decapitata e poi ha cercato di scuoiarla per fare in modo che venisse riconosciuta.Continua a leggere

Vescovo accusato di aver Stuprato una suora. 'Gli abusi sono durati due anni' : Quando il Vescovo Franco Mulakkal accettò di celebrare personalmente la prima comunione per il figlio di Darly , la famiglia fu sopraffatta dall'orgoglio. Durante la cerimonia, Darly guardò sua ...

Reggio Calabria - marocchino tenta di Stuprare una minorenne : arrestato : Un marocchino è finito agli arresti con un'accusa gravissima: tentata violenza sessuale su una minorenne di 16 anni. I fatti sarebbero avvenuti a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. A dare l'allarme, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati dei passanti attirati dalle urla della giovane ragazza. Il presunto violentatore, 27 enne, avrebbe pedinato alle spalle la ragazza approfittando del buio della notte per tentare di ...

“Voglio farlo con una versione più giovane di te”. Fa Stuprare la figlia 15enne dal fidanzato : La figlia di Therese Butler, di Brisbane, in Australia, ha trovato il coraggio di denunciare la madre solo dopo un decennio. La donna, che oggi ha 48 anni, è stata quattro anni in carcere ed ora è uscita: "So di aver fallito come madre, vorrei essere una buona nonna".Continua a leggere

'Ha Stuprato e ammazzato una bimba' : gang criminale lo tortura e uccide. Sui social il video choc : L'orribile caso di cronaca è avvenuto in Brasile, a Salvador, città costiera del Paese sudamericano. L'uomo era sospettato di aver stuprato la figliastra, Agatha Sophia : un parente della vittima che ...

«Ha Stuprato e ammazzato una bimba» : gang criminale lo tortura e uccide. Sui social il video choc : L'orribile caso di cronaca è avvenuto in Brasile, a Salvador, città costiera del Paese sudamericano. L'uomo era sospettato di aver stuprato la figliastra, Agatha Sophia : un parente della vittima che ...

Lecce - soccorre una donna che ha avuto un incidente stradale e tenta di Stuprarla : arrestato : Si è fermato a soccorrere una donna di 45 anni che ha avuto un incidente stradale, facendola salire sulla sua auto. Ma poco dopo ha tentato di violentare la donna, che è riuscita però a fermare l'aggressore. L'uomo, prima di fuggire, è comunque riuscito a rubare un borsello: è stato poi arrestato.Continua a leggere

Facevano book alle ragazzine : 'Diventerai famosa'. Due fotografi in manette - una minorenne fatta ubriacare e Stuprata : Adescavano ragazzine minorenni presentandosi come talent scout e proponendo la realizzazione di book fotografici da inviare ad agenzie di modelle , con il miraggio di sfondare nel mondo dello ...

Facevano book alle ragazzine : «Diventerai famosa». Due fotografi in manette - una minorenne fatta ubriacare e Stuprata : Adescavano ragazzine minorenni presentandosi come talent scout e proponendo la realizzazione di book fotografici da inviare ad agenzie di modelle, con il miraggio di sfondare nel mondo dello...

Stuprata - decapita e gettata nell’acido : l’orribile violenza su una 16enne in India : Per i familiari sarebbe stata rapita prima di essere Stuprata e uccisa ma la polizia sospetta che in realtà possa essere stata vittima degli stessi familiari in uno dei tanti delitti d'onore che insanguinano ancora il Paese. Secondo le sorelle, infatti, era stato il padre a cacciarla di casa dopo essersi presentata con un ragazzo non gradito al genitore.Continua a leggere

Grosseto - due stranieri tentano di Stuprare una 25enne : ricercati : Sarebbe potuta diventare una vera e propria tragedia la vicenda verificatasi in Toscana, precisamente nella provincia di Grosseto, riguardante il fenomeno, purtroppo sempre più diffuso, delle violenze sulle donne. L'episodio questa volta riguarda una giovane venticinquenne avvicinata da due uomini che avevano l'intenzione di stuprarla. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, la giovane donna stava andando a lavorare quando ...