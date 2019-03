Prodi va all' attacco di Salvini | Razzista | ha acuito le tensioni

Alla scoperta di Jannik Sinner - il nuovo Prodigio del tennis italiano : Alla scoperta di Jannik Sinner, il nuovo prodigio del tennis italiano. Di baby prodigi non arrivati ai massimi livelli ne abbiamo visti tanti in tutti gli sport, ma se il classe 2001 di San Candido non ce la facesse sarebbe un vero e proprio spreco. Jannik Sinner è l’astro nascente del tennis italiano e quello che ha fatto nelle ultime due settimane ha dell’incredibile. Se andiamo a vedere delle statistiche, solo chi poi è ...

È morto Keith Flint - il cantante dei Prodigy : volto iconico degli anni 90 - fece ballare un pianeta intero : Aveva 49 anni, è stato trovato morto nella sua casa in Inghilterra. Per il momento le circostanze del decesso non sono ritenute «sospette» dalle autorità di polizia

Prodigy - trovato morto in casa il cantante Keith Flint. Giallo sulle cause : Il cantante dei Prodigy, Keith Flint, è stato trovato morto nella sua casa di Dunmow, nell'Essex. Lo riferisce il sito della Bbc, spiegando che la polizia è stata chiamata subito dopo le 8 ora locale (le 9 in Italia) e non ha potuto fare altro che constatare il decesso del cantante che aveva 49 anni

"Quando Annibale è alle porte...". Prodi commenta le primarie Pd : "Quando Annibale è alle porte tutta Roma si unisce, Catone il censore compreso": così l'ex premier Romano Prodi, entrando nel seggio di via Orfeo a Bologna dove ha votato per le primarie Pd, come da tradizione. Nel seggio gli è anche stata anche consegnata la bandiera dell'Europa, così come alle altre persone presenti: quando è arrivato Prodi, dopo mezzogiorno, ne erano rimaste un paio. "Aspettiamo di contarci alla fine, ma la partecipazione ...

Primarie Pd - diretta : si vota sino alle 20 - Prodi : «Ora il cambiamento» : Il Partito Democratico decide oggi il suo nuovo segretario in quella che è una corsa a tre tra il Governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, favorito nei sondaggi, Maurizio Martina e Roberto...

Romano Prodi alla campagna delle bandiere. Ampia adesione all'appello per il 21 marzo : Esporre alle finestre le bandiere d'Italia e d'Europa il 21 marzo, inizio della primavera e giorno di San Benedetto, patrono d'Europa. Un appello promosso da Romano Prodi, a cui hanno aderito Confindustria e i tre maggiori sindacati confederali, oltre a molte altre associazioni - Fondazione Achille Grandi, Circolo Fratelli Rosselli, Koiné, L'Italia che verrà, Mondoperaio, Riformismo e solidarietà, Sant'Egidio, Acli e ...

Pd - appello Prodi : votate alle primarie : "Il Pd ha tardato troppo a fare il congresso, ma adesso finalmente ci siamo e dobbiamo riunirci per potere cambiare la situazione politica del Paese", aggiunge. E ancora: "Dobbiamo andare in tanti a ...

Pd - appello Prodi : votate alle primarie : 19.18 Andare ai gazebo "perché i due partiti di governo non fanno altro che litigare, ci hanno diviso da tutti gli altri amici europei, l'unico cambiamento può essere dato dal Partito democratico". Così Romano Prodi in un video-appello per le primarie Pd su Repubblica.it. "Il Pd ha tardato troppo a fare il congresso, ma adesso finalmente ci siamo e dobbiamo riunirci per potere cambiare la situazione politica del Paese", aggiunge. E ancora: ...

Romano Prodi : "Votare alla primarie del Pd - unico partito che può dare un cambiamento" : Andare ai gazebo "perché i due partiti di governo non fanno altro che litigare, ci hanno diviso da tutti gli altri amici europei, l'unico cambiamento può essere dato dal partito democratico". È quanto sostiene Romano Prodi in un video-appello per le primarie Pd su Repubblica.it.Per Prodi il Pd ha "tardato troppo" nella scelta del nuovo leader ma ora è importante "andare in tanti a votare per dare forza e sicurezza al ...

Da Dini alla telefonata Prodi-Cav. La politica sempre dentro Palozzo Koch : Per capire quanto pesa l’ipocrisia in politica, basta ricordare la procedura per la nomina del governatore della Banca d’Italia. È necessario un decreto del presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d’Italia. Una procedura che non viene fuori da un bussolotto ma dall’articolo 19 della legge 28 dicembre ...

Prodi : alla sinistra italiana mancano prospettiva e leader : ... il che non e' impossibile, ma non e' facile, perche' il potere e' un grande collante, il miglior collante del mondo". "Io sono completamente fuori - ha aggiunto Prodi - sono un osservatore ...

Prodi : «Attacchi alla Francia brutali. La sinistra? Senza prospettive» : Gli esponenti del governo che hanno attaccato la Francia in questi giorni lo hanno fatto con «superficiale brutalità», inadatta alle questioni «complesse» e...