La talpa dei Football Leaks sotto processo Via libera all' estradizione in Portogallo

(Di martedì 5 marzo 2019) La giustizia di Lisbona vuol processare Rui Pinto, il giovane arrestato a gennaio in Ungheria, che ha svelato gli affari segreti e illegali del mondo del pallone, come l'evasione fiscale di Cristiano Ronaldo e di José Mourinho. Oggi un tribunale di Budapest ha deciso che l'imputato potrà essere consegnato ai suoi accusatori «La mafia del calcio vuol far tacere il mio cliente, ma andremo fino in fondo»" Chi è Rui Pinto, l'hacker che ha svelato ied è finito in manette"

