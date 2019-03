Il tuo biondo ingiallisce? Smetti subito di usare questo prodotto

Mario Biondo morto a Madrid - indagato il medico spagnolo che effettuò l’autopsia : I genitori di Mario Biondo, cameraman palermitano trovato impiccato a Madrid nel 2013, non hanno mai creduto alla tesi di un suicidio, ragione per cui hanno combattuto per riaprire il caso riuscendo a ottenere l'esumazione del corpo del figlio. Il tribunale di Madrid ha accolto il loro ricorso presentato contro il medico legale che ha esaminato il cadavere.Continua a leggere