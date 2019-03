Il ricordo di Joe Petrosino | in Campidoglio commemorazione eroe antimafia

romadailynews

(Di martedì 5 marzo 2019) Roma – A Roma a Palazzo Senatorio e’ stato il giorno deldi Joe, poliziotto italo americano, precursore della lotta alla mafia, delle operazioni sotto copertura e ucciso proprio per mano mafiosa a Palermo 110 anni fa. L’Aula Giulio Cesare, presieduta da Marcello De Vito, ha ospitato per l’occasione i membri dell’associazione JoeNew York che hanno incontrato gli studenti degli istituti romani e hanno risposto alle loro domande. Tanti i temi affrontati, dai risultati della lotta alla mafia sia in Italia che negli States allo stato di salute della stessa e ai legami, da sempre attivi, delle organizzazioni dei due Paesi. E ancora, la connessione tra mafia e politica da cui e’ scaturita, ad esempio, la trattativa Stato-Mafia.Tra gli ospiti presenti, il presidente dell’associazioe Joe, Robert Fonti, e la sua ...

