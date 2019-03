I ragazzi di Obsidian parlano del lore del loro RPG The Outer Worlds

eurogamer

(Di martedì 5 marzo 2019) Il team di(creatori di Fallout New Vegas e Pillars of Eternity) ha negli anni maturato una certa esperienza con i giochi di ruolo, per questo ilnuovo progetto è molto atteso dai fan. Ovviamente parliamo dell'RPG fantascientifico TheCome riporta Gamespot, in una recente sessione di botta e risposta, i co-director del gioco Tim Cain e Leonard Boyarsky hanno svelato alcune nuove informazioni suldel gioco. Secondo i due, un punto cardine della mitologia di Theè l'assassinio del Presidente americano William McKinley nel 1901, infatti senza tale evento Teddy Roosevelt non sarebbe mai salito al potere e non avrebbe potuto realizzare le sue riforme. Nel Roosevelt non è mai diventato Presidente.Inoltre sappiamo che il titolo non presenterà nessun tipo di codex (pensate a quello di Mass Effect), sarà invece il giocatore a unire i pezzi del ...

