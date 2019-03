ARROW - Recensione 7x14 "Brothers & Sisters"

lostinaflashforward

(Di martedì 5 marzo 2019) Buon pomeriggio tesori miei! No, non è un'allucinazione, sono davvero tornata con una nuovadi.Mi dispiace davvero tanto per l'assenza, ma la sessione di quest'anno è stata un inferno e proprio quando ho finito gli esamiè andato in pausa... Ma ora sono di nuovo qui e spero riuscirò a pubblicare in modo più puntuale.Che dite, parliamo dell'episodio? Partirei da Diaz, e dal fatto che finalmente ce ne siamo liberati. Come villain non mi è mai piaciuto granché, complice il fatto che ce lo siamo portati dietro per una stagione e mezza (secondo me inutilmente), perciò sono solo che felice che la sua storyline sia stata conclusa. Certo, non gli auguravo di finire bruciato vivo, ma quello è un altro discorso. Altro discorso che prende il nome di "Dante" e che finalmente ci hanno mostrato. Un po' tardi però, non trovate? Siamo già al quattordicesimo episodio e finora di ...

