Incidente sulla statale 16 | morti mamma e papà | due bimbi feriti Marocchino arrestato

Porto Recanati - Incidente sulla statale 16 : muore una coppia - gravi due bambini : Una terribile tragedia si è verificata questa notte, intorno all'una, sulla strada statale 16 Adriatica, a Porto Recanati, in provincia di Macerata. Secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, una coppia è deceduta, mentre sono gravi i bambini che erano con loro in macchina. Le vittime sono Gianluca Carotti, di 47 anni, e la sua compagna, Elisa Del Vicario, di 40 anni. I loro bambini, un maschio di 10 anni, figlio di Carotti, e una ...

Pradipozzo. Incidente sulla Postumia morto Gino Arreghini : Tragedia della strada in Veneto. Un Incidente mortale nel Portogruarese è costato la vita a Gino Arreghini. L’impatto ha coinvolto

Thailandia - muoiono in un Incidente due fidanzati italiani : travolti sulla moto da un'autocisterna : Ilaria Rizzo e Giuliano De Santis erano in vacanza con quattro amici che hanno assistito all'incidente e sono illesi. Lei aveva 37 anni ed era una psicologa di Brindisi, lui ne aveva 42 e gestiva un b&b a Lecce

Motociclista ferito in Incidente sulla Bananina - code verso Arcore : Un Motociclista ferito in un incidente che ha coinvolto anche un'auto sul confine tra Usmate Velate e Arcore, sulla provinciale che porta alla tangenziale Est. Ripercussioni importanti sul traffico. ",...

Grave Incidente stradale sulla Vittoria Scoglitti : diversi feriti FOTO : Grave incidente stradale stamattina intorno alle ore 6,30 sulla Vittoria Scoglitti. Due le auto che si sono scontrate e diversi i feriti in ospedale

Incidente sulla via Passogatta a Modica : auto precipita in un burrone : Incidente sulla Via Passogatta a Modica. auto precipita in un burrone. L'auto una Fiat Grande Punto condotta da un giovane Modicano.

Brindisi - Incidente sulla strada per il mare : 3 morti - Manuela vestita da sposa per i funerali : Tre le vittime di un tragico incidente stradale avvenuto sabato nella provincia di Brindisi. Dolore e incredulità ai funerali di una donna di San Pietro Vernotico, la quarantaduenne Manuela Vigneri, e della coppia di coniugi di Cellino San Marco, Giuseppe Ferulli e Alessandra Leuzzi, genitori di tre figli.Continua a leggere

Incidente : tir con maiali si ribalta sulla Ss118 : Incidente stradale oggi sulla Ss118. Un tir carico di maiali si è ribaltato dopo lo scontro con un'auto. Alcuni maiali sono rimasti schiacciati.

Brindisi - terribile Incidente sulla strada per il mare : morti due coniugi e una 40enne : Dramma sabato dopo le ore 12 sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico e Campo di mare. Nello schianto frontale tra due auto hanno perso la vita marito e moglie di 52 e 42 anni e una donna di 40 anni. Lo scontro è stato terribile e non ha lasciato scampo ai tre. Non è il primo incidente mortale che avviene su quell'arteria.Continua a leggere

Incidente sulla Modica Ragusa - scontro tra due auto FOTO : Incidente stradale stamattina poco dopo le 8 sulla Modica Ragusa. Lo scontro è avvenuto tra due auto. Sul posto il 118 e la Polizia Stradale