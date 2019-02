Vertice Usa-Nord Corea | Trump | Discutiamo di tutto Kim | ' Pronto a disarmo

Storico Vertice Usa Corea del Nord : Trump e Kim si stringono la mano : 'Il Vietnam - scrive il tycoon - sta prosperando come pochi posti al mondo. Per la Corea del Nord potrebbe essere lo stesso e molto velocemente se decidesse di denuclearizzare'. Il potenziale, ...

Vertice Usa-Corea del Nord. 'Sarà comunque una vittoria per Trump e Kim' : 'Il Vietnam - scrive il tycoon - sta prosperando come pochi posti al mondo. Per la Corea del Nord potrebbe essere lo stesso e molto velocemente se decidesse di denuclearizzare'. Il potenziale, ...

Kim arriva in Vietnam per il Vertice e caccia i giornalisti Usa dall’hotel : Eravamo ancora in viaggio, quando l’ufficio stampa della Casa Bianca ha inviato una mail a tutti gli inviati al seguito del presidente Trump, per il vertice di Hanoi con il leader nordcoreano Kim. Informava che il centro media della delegazione americana era stato spostato dall’hotel Melia al Viet Xo Friendship Labour Cultural Palace. La spiegazi...

Vertice Nord-Corea Usa ad Hanoi - folla per Kim che arriva per primo : Trump dice sicuro all'America e al mondo: «Io parlo con il presidente Kim e nessuno lo ha fatto così prima di me». Questo è innegabile. Il prologo dello show è stato vinto da Kim, non c'è dubbio . ...

«I polacchi hanno collaborato con i nazisti» : salta Vertice di Visegrad a Gerusalemme : Il ministro degli Esteri israeliano aveva parlato di corresponsabilità polacche nello sterminio. Varsavia non va a Gerusalemme e il summit salta.

«I polacchi hanno collaborato con i nazisti» : salta Vertice di Visegrad a Gerusalemme : Il ministro degli Esteri israeliano aveva parlato di corresponsabilità polacche nello sterminio. Varsavia non va a Gerusalemme e il summit salta.

Annullato il Vertice Visegrad di Gerusalemme : Il vertice dei paesi Visegrad in programma a Gerusalemme in Israele è stato Annullato in seguito al forfait della Polonia per le dichiarazioni del ministro degli Affari esteri Ysrael Katz. Il neo ministro aveva affermato: "Ci sono stati molti polacchi che hanno collaborato con i nazisti... ogni polacco ha succhiato l'antisemitismo con il latte materno". Parole che non sono piaciute al suo omologo di Varsavia Jacek Czaputowicz il quale, ...

Borse caute nella settimana di Vertice Usa-Cina su dazi - Fed e Brexit : Dopo quattro settimane di rialzi, i listini azionari prendono fiato prima di una serie di passaggi delicati. Giù il prezzo del petrolio che frena Eni dopo l'annuncio della maxi-operazione da 3,9 miliardi di dollari negli Emirati Arabi...

Zona industriale Ragusa e sicurezza - Vertice in Prefettura : vertice in Prefettura ieri a Ragusa per parlare di sicurezza nella Zona industriale. Il Prefetto ha invitato le parti ad accelerare gli interventi

Brusaferro - un pro-vax al Vertice dell'Istituto superiore di sanità : ... della prevenzione, della qualità e valutazione dei risultati sanitari, lasciandosi guidare sempre dal faro della scienza e dell'evidenza». Mentre il presidente della Società italiana di Health ...