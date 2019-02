Quando i piedi sbrilluccicano

Mahmood : "La mia buona stella si chiama Freddie Mercury. Per tenere i piedi per terra penso a Quando facevo cappuccini" : "Non me ne frega niente. Non ho scritto io il regolamento. Non posso sentirmi in colpa per aver vinto". Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo, si è espresso sull'esposto presentato dal Codacons contro la sua affermazione in finale contro Ultimo. In un'intervista per il settimanale Chi, il prossimo rappresentate italiano ad Eurovision ha mostrato di non aver nessun risentimento verso l'artista di Roma."Il nervosismo gioca brutti ...