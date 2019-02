L' inquietante e pericolosa Zona Nera di The Division 2 si mostra in un nuovo trailer

eurogamer

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Oggi Ubisoft hato undedicato alladi The2, ovvero particolari aree altamente contaminate in cui le peggiori bande di criminali agiscono indisturbate.Come riporta VG247, nel gioco completo saranno presenti 3 diverse Zone Nere nell'area attorno a Washington DC ( ovvero i settori Est, Sud ed Ovest), ognuna delle quali supporterà fino a 12 giocatori. Nellai giocatori potranno collaborare con per affrontare nuove potenti minacce e raccogliere equipaggiamento di alto grado, tuttavia non vi conviene fidarvi di chiunque, alcuni giocatori potrebbero infatti decidere di diventare dei rinnegati ed attaccarvi per rubare le vostre scorte o per puro piacere personale. Da domani primo marzo fino al 4 dello stesso mese sarà possibile partecipare alla beta pubblica delMMO di Ubisoft.Tom Clancy's The2 sarà disponibile su ...

