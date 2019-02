Gorilla all' arrembaggio a tempo di jazz | il folle Ape Out è finalmente disponibile

eurogamer

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Gli sviluppatori Gabe Cuzzillo, Matt Boch e Bennett Foddy sono lieti di annunciare che il loro selvaggio smash 'em up Ape Out èsu PC e Nintendo Switch. Il gioco sarà vostro per 14.99 euro.Ape Out è uno smash 'em up intenso, selvaggio, colorato e stilizzato, traboccante di fughe incontenibili, violenza ritmata e frenetico. Lotta con un impeto sempre più inarrestabile usando i tuoi carcerieri come armi o scudi per annientare chiunque sbarri la tua strada (generata proceduralmente) verso la libertà.Ecco cosa vi aspetterà in questotitolo:Leggi altro...

