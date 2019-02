Ferrari F8 Tributo | perfetto connubio tra forza e bellezza GALLERY

sportfair

(Di giovedì 28 febbraio 2019) La Casa di Maranello svelerà la nuova supercar il prossimo 5 marzo in occasione del Salone di Ginevra 2019svela le prime foto ufficiali dellaF8, la nuova berlinetta a motore centrale-posteriore, che già nel nome rappresenta la massima espressione di questa tipologia di vettura del Cavallino Rampante e allo stesso tempo rende omaggio al motore V8più potente di sempre.Lo stesso propulsore che è stato premiato per 3 anni consecutivi come “Best Engine of the Year” nel 2016, 2017 e 2018, oltre a essere riconosciuto come miglior motore degli ultimi 20 anni. Con i suoi 720 cv e la potenza specifica record di 185 cv/l, il motore è il più prestazionale di sempre per unanon definita serie speciale, e si posiziona come punto di riferimento non solo per i motori turbo, bensì per i motopropulsori in senso assoluto.Il motore V8è ...

