È rottura tra Governo e Regioni sulla gestione del reddito di cittadinanza

(Di giovedì 28 febbraio 2019) Se il decretone rimarrà com'è “provocherà il caos nei centri per l'impiego”. Lo ha affermato Claudio Di Berardino, vice-coordinatore degli assessori al Lavoro della Conferenza delle, al termine della seduta straordinaria della Conferenza delle. “Lehanno cercato all'unanimità un'intesa con il governo – ha detto Di Berardino - abbiamo sollecitato il ministero per realizzare un accordo che potesse salvaguardare ruolo e funzioni delleche hanno responsabilità sui Centri per l'Impiego e sulle politiche attive per il lavoro. Per questo avevamo chiesto l'intesa. Nonostante i tentativi svolti, tutto si è interrotto. Non ne abbiamo compreso le ragioni e ci siamo trovati con un emendamento che il governo ha presentato sostituendo la parola intesa con parere”.

