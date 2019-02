E' morto Gianfranco Maffuccio | colonna del pubblico di Forum L' omaggio di Barbara

blogo

(Di venerdì 1 marzo 2019)Grande commozione nella puntata odierna di, l'atmosfera è stata più triste del solito a causa di un lutto che ha coinvolto la conduttrice, i collaboratori e ilin studio. Se n'è andatostorica delche ha seguito decine di vicissitudini, cause e dibattiti del programma condotto daPalombelli che ha scelto di omaggiarlo in apertura di trasmissione: Mi avete sempre sentito dire che io qui mi sono sempre sentita a casa, da quel settembre 2013. Ogni mattina l'energia mi arriva dala casa e qui in studio, ma oggi vi devo dare una notizia. E' venuto a mancare. Franco è stato anche l'immagine di, è intervenuto con sua moglie, ci ha sempre raccontato la sua vita. E voglio dire alla famiglia che non ci mancherà. Perché Franco c'è. Sei qui e resti con noi, sarai sempre qua. Visibilmente ...

