Criptovalute | Ethereum | quotazioni | scenari e target spaziali

Criptovalute : Bitcoin no grazie - Ethereum la più bella del reame : E questo perché già nei primi mesi del 2018 molti guru del mondo crittografico avevano formulato previsioni bullish su criptomonete come il Bitcoin che poi sono state ampiamente disattese visto che l'...

Criptovalute : Bitcoin - Ethereum e Ripple verso nuova esplosione : Inoltre, va monitorato nel corso del 2019 l'impatto del mercato tradizionale sulle valute digitali , così come l'ingresso di Bakkt e di Fidelity Group nel mondo crittografico garantirà una migliore ...

Sarà Ethereum a cambiare l’universo delle Criptovalute? : Sul finire del 2017 scoppiava il fenomeno CryptoKitties: un gioco in cui si acquistano, vendono e allevano gattini virtuali in stile cartoon sfruttando gli ether, la criptomoneta di Ethereum. Il successo è immediato. Alcuni esemplari di Cryptokitties vengono venduti per cifre folli (fino a 170mila dollari), sui media di tutto il mondo si parla del “nuovo Tamagotchi” e, nel complesso, i criptogattini diventano la prima applicazione sviluppata su ...