Caso Sarti | l' ex | ' Non pagava nemmeno i contributi' Ma Giulia | ' Mi ha fregato'

Di Maio : 'Per me il Caso Sarti è chiuso' : Verso l'espulsione dal Movimento Cinquestelle la deputata sospesa per aver mentito sui mancati rimborsi

Caso Sarti - Di Maio : "I probiviri attiveranno procedura espulsione" : 'Le dimissioni di Giulia Sarti sono un atto doveroso. Lei diceva di non essere colpevole e per questo querelò l'ex fidanzato. Nel momento in cui la querela viene archiviata i probiviri faranno la ...

Caso Sarti - Di Maio la scarica : va espulsa. Pd contro Casalino : Roma, 27 feb., askanews, - 'Credo che l'espulsione sia doverosa'. Il giorno dopo l'esplosione del Caso Giulia Sarti con le dimissioni della deputata M5s da presidente della commissione Giustizia della ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Di Maio sul Caso Giulia Sarti - 27 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Di Maio sul caso Giulia Sarti "Stiamo valutano la sua espulsione dal Movimento 5 Stelle", 27 febbraio 2019,

Caso Sarti - parla Casalino : 'La vicenda mi sembra ormai chiarita del tutto" . Così Rocco Casalino, parlando ai cronisti davanti a Palazzo Chigi, torna sul Caso Sarti che lo ha visto coinvolto per presunte pressioni sulla ...

Caso Sarti - Di Maio la scarica : va espulsa. Pd contro Casalino : Roma, 27 feb., askanews, - "Credo che l'espulsione sia doverosa". Il giorno dopo l'esplosione del Caso Giulia Sarti con le dimissioni della deputata M5s da presidente della commissione Giustizia della ...

Caso Sarti - Di Maio la scarica : va espulsa. Pd contro Casalino : Il giorno dopo l'esplosione del Caso Giulia Sarti con le dimissioni della deputata M5s da presidente della commissione Giustizia della Camera, i vertici del Movimento la scaricano. Il capo politico pentastellato Luigi Di Maio dice che bisogna attendere la decisione dei probiviri ma non ha dubbi: la parlamentare romagnola, attivista della prima ora, finita lo scorso anno, a un mese dalle elezioni politiche, nell'inchiesta delle Iene sui mancati ...

Caso Sarti - Di Maio : 'I probiviri attiveranno procedura espulsione' : 'Le dimissioni di Giulia Sarti sono un atto doveroso. Lei diceva di non essere colpevole e per questo querelò l'ex fidanzato. Nel momento in cui la querela viene archiviata i probiviri faranno la ...

Caso Sarti - Di Maio : “Sua espulsione dal M5s doverosa - la accerteranno i probiviri”. Ma difende Casalino : Dopo l’autosospensione dal M5s da parte della deputata Giulia Sarti e le dimissioni da presidente della commissione Giustizia, per lo sviluppo del Caso Rimborsopoli, è ora il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio a scaricare la deputata: “Un errore averle affidato la carica di presidente della commissione Giustizia, con l’indagine in corso? Diceva di non essere colpevole e querelò l’ex ...

Rimborsi. Scoppia il Caso Sarti : si autosospende dal M5s : ... Tibusche aveva anche fornito la documentazione in cui emergeva uno scambio di messaggi, dove la Sarti ammetteva di «averlo denunciato per salvare la carriera politica». Altre ricostruzioni di stampa ...

M5S - Caso rimborsi : Giulia Sarti si autosospende e nelle chat spunta il nome di Casalino : Giulia Sarti, deputata del Movimento 5 Stelle, travolta dal caso "mancati rimborsi" (denunciato diversi mesi fa dalla trasmissione Le Iene) si è autosospesa dal partito e ha lasciato la presidenza della Commissione Giustizia della Camera. La grillina aveva accusato, e denunciato, l'ex compagno Bogdan Andrea Tibusche (conosciuto sui social anche come Andrea De Girolamo) di averle sottratto soldi dal conto. L'uomo ha svelato il retroscena politico ...

La deputata del M5S Giulia Sarti ha lasciato la presidenza della Commissione Giustizia e si è sospesa dal partito per il Caso dei mancati rimborsi : La deputata del Movimento 5 Stelle Giulia Sarti ha lasciato la presidenza della Commissione Giustizia della Camera e si è autosospesa dal partito per il caso dei mancati rimborsi denunciato a inizio 2018 dalle Iene. Sarti era uno dei parlamentari

Rimborsi e sospetti - esplode il 'Caso Sarti' : di Antonio Atte Un fulmine a ciel sereno . E' la metafora più utilizzata in ambienti 5 Stelle per descrivere le dimissioni di Giulia Sarti da presidente della Commissione Giustizia di Montecitorio. La ...

Caso rimborsi - Giulia Sarti : mi autosospendo dal M5S - : La deputata fa un passo indietro dopo che è stata depositata la richiesta di archiviazione del fascicolo a carico del suo ex fidanzato, da lei denunciato in relazione alla vicenda dei mancati bonifici ...