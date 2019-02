Auto nuove - Domani scattano ecobonus ed ecotassa - L' ELENCO DEI MODELLI

quattroruote

(Di giovedì 28 febbraio 2019)/Ecomalus, si parte. Ma la partenza, domattina allapertura deglisaloni, sarà falsa. Già, perché a due mesi dallentrata in vigore della legge di bilancio che li ha introdotti gli incentivi non sono prenotabili e limposta non è pagabile. Certo, nulla impedirà lacquisto di una macchina che beneficerà, prima o poi, del contributo statale o, al contrario, di una soggetta, prima o poi, al pagamento della nuova tassa, ma tutto resterà per qualche giorno nel limbo. Vediamo perché.Piattaforma non pervenutaSul fronte degli incentivi la legge prevede un sistema di prenotazione online che consentirà ai venditori, previa registrazione, di sapere se il contributo sarà disponibile (la dotazione di fondi, infatti, è limitata, per il 2019, a 60 milioni di euro a esaurimento) e, nel caso in cui lo sia, di prenotarlo inserendo nel sistema i propri dati e quelli del veicolo acquistato. ...

