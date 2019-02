The Oa | il trailer della seconda stagione che arriva a marzo

The Irishman - il trailer del film di Scorsese con De Niro e Al Pacino : Si avvicina sempre di più l'uscita di The Irishman ed ora abbiamo anche il primo trailer del film . The Irishman è uno dei prossimi lavori di Martin Scorsese, che segna il ritorno del regista ...

Il Tribunale Rivoluzionario di We. The Revolution prende vita in un nuovo trailer gameplay : Con l'uscita di We. The Revolution, prevista il 21 marzo, che si avvicina a grandi passi, il gioco torna a far parla di sé in un breve gameplay trailer che ci mostra alcuni elementi centrali delle meccaniche di gioco dell'opera sviluppata da Polyslash.Nel gioco vestiremo i panni di un giudice del Tribunale Rivoluzionario durante la Rivoluzione francese e avremo a che fare con più di 100 casi unici e moralmente ambigui e dovremo venire a patti ...

AnThem : Recensione e Gameplay Trailer : Dopo averci conquistato con la serie Mass Effect, Bioware torna nella scena videoludica con Anthem, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sull’edizione PC del titolo su gentile concessione EA. Anthem Recensione Anthem ci porta in futuro in cui la tecnologia ha fatto notevoli passi avanti, permettendo all’uomo di spiccare il volo a bordo degli Strali, delle armature da guerra ...

Woody Harrelson e Kevin Costner nel primo trailer ufficiale di The Highwaymen! : Woody Harrelson e Kevin Costner: due rangers a caccia di Bonnie e Clyde! Woody Harrelson e Kevin Costner sono gli attori protagonisti del primo trailer ufficiale di The Highwaymen il film che sarà trasmesso in streaming su Netflix. Le star di Hollywood che hanno interpretato ruoli di successo al cinema, tornano in una nuova pellicola per vestire i panni dei detective ... Leggi tuttoWoody Harrelson e Kevin Costner nel primo trailer ufficiale ...

Close To The Sun si presenta in un gameplay trailer : Close To The Sun per chi non lo sapesse è un titolo horror realizzato dal team italiano Storm in a Twacup, e ora possiamo avere un assaggio del loro lavoro in un nuovo video gameplay trailer, con il quale saremo introdotti all'ambientazione e all'atmosfera che pervade questo titolo.Il gioco, da molti utenti considerato una via di mezzo tra BioShock e Dishonored, sarà lanciato in esclusiva sull'Epic Games Store per quanto concerne la versione ...

Il nuovo trailer di The Division 2 svela i dettagli dell'endgame : Con lo sviluppo guidato da Massive Entertainment in collaborazione con altri sette studi in tutto il mondo, The Division 2 (non perdetevi la nostra ultima prova) si propone come la nuova evoluzione di quell'esperienza GDR e sparatutto online open world che il primo gioco ha contribuito a creare. Ambientato sette mesi dopo la diffusione di un virus letale nella città di New York, The Division 2 immergerà i giocatori in una Washington D.C. ormai ...

The Twilight Zone - ecco il trailer della nuova serie Ai confini della realtà : Witness the reimagining of the most iconic series of all time, hosted by Academy Award® winner @JordanPeele.#TheTwilightZone premieres April 1, only on @CBSAllAccess: https://t.co/2CmHhdwTm8 pic.twitter.com/LiQv0WP2nG — The Twilight Zone (@TheTwilightZone) February 21, 2019 “La vita spesso non va come te l’aspetti“, si sente dire nel primo trailer ufficiale di The Twilight Zone, la serie reboot che riporta a uno stile ...

The Liar Princess and The Blind Prince : Recensione e Gameplay Trailer : Sviluppato e distribuito da Nippon Ichi Software la scorsa estate in Giappone su PSVita e Switch, The Liar Princess and the Blind Prince è arrivato anche in Occidente, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. The Liar Princess and the Blind Prince Recensione The Liar Princess and the Blind Prince ci trasporta in una fiaba videoludica, la quale narra la storia di un principe reso cieco da una lupa, che ...

«The Dirt» - il trailer del biopic estremo dei Mötley Crüe : Sesso, droga e rock’n’roll: una formula fin troppo abusata per descrivere le rockstar, ma che calza a pennello per descrivere lo spirito di The Dirt, il biopic dedicato ai Mötley Crüe, come si descrivono nel trailer: «Vincere tutto o perdere tutto, siamo i Mötley Crüe». Loro, i cosiddetti “padrini del Glam metal”, quella formula l’hanno applicata al 100% durante la loro carriera e ...

Pubblicato il nuovo trailer live-action di The Division 2 diretto da Nicolas Winding Refn : Ubisoft sta preparando i fan all'imminente lancio di The Division 2 e, stavolta, lo ha fatto pubblicando un nuovo trailer dedicato al gioco.Grazie alla segnalazione di VG247, apprendiamo che sul canale YouTube di Ubisoft Italia, è comparso il trailer live-action diretto dal regista Nicolas Winding Refn (Drive, Solo Dio Perdona).Il video è piuttosto malinconico e mostra l'ambientazione post-apocalittica in cui si ritroverà la società ormai alla ...

Remake di The Legend of Zelda Link’s Awakening annunciato per Switch - trailer e uscita : Da anni i fedelissimi di casa Nintendo richiedono a gran voce un Remake di The Legend of Zelda Link's Awakening. La cosa non dovrebbe assolutamente stupire. Nella lunghissima tradizione del franchise giapponese, Link's Awakening è considerato uno degli episodi più ispirati di sempre, per altro coraggiosissimo nelle meccaniche. Il gioco, al debutto originariamente sul piccolo schermo del Game Boy nel lontano 1993, è diventato negli anni una sorta ...

Il nuovo trailer di AnThem ci prepara all’uscita più attesa di febbraio : Il 22 febbraio di quest'anno, Anthem andrà finalmente a graziare gli schermi dei nostri PC, così come le nostre PlayStation 4 e Xbox One. Realizzato da BioWare e prodotto da Electronic Arts, si propone come il titolo più ambizioso dell'apprezzata software house canadese. Incentrato sull'online e sulla collaborazione tra utenti in multiplayer, Anthem sfiderà a muso duro la concorrenza di Destiny e The Division, saghe che hanno fatto del "game as ...

The Chaperone : il trailer del film scritto da Julian Fellowes - autore di Downton Abbey : Tra i nuovi arrivi nell'aristocratico mondo ci saranno invece Imelda Staunton , Geraldine James, Simon Jones, David Haig, Tuppence Middleton, Kate Phillips, e Stephen Campbell Moore. Home News The ...

AnThem si mostra nel trailer di lancio : Anthem è distante solo un paio di settimane dal lancio. C'è molta curiosità intorno a questo atteso gioco ma anche un sacco di eccitazione. Per accrescere ancora di più questa eccitazione, ecco che EA ha pubblicato il trailer di lancio per il gioco.Come segnala Gamingbolt, il video mette in mostra le diverse abilità dei quattro Javelin, possiamo vedere varie sequenze di combattimento e, a quanto pare, le immagini sono piuttosto buone.Le demo di ...