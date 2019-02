Settimana dai Musei | dal 5 al 10 marzo musei e siti archeologici gratis in tutta Italia

Baglioni : «Ripetere? Non so - ho bisogno di qualche Settimana lontano dai riflettori» : «Ho bisogno di qualche settimana nell'ombra per poi riaccendere i riflettori». Così il direttore artistico del Festival di Sanremo Claudio Baglioni ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se ...

Salvini-Di Maio - abbraccio e prove di pace dai truffati delle banche venete : «Soldi? In Settimana». Fischi al governo : video : I leader di M5S e Lega davanti a centinaia di truffati di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La promessa: «I soldi in arrivo dal governo». Cinque minuti di silenzio per ricordare i truffati che si sono tolti la vita

Un corriere della droga messinese - è stato fermato nel fine Settimana dai finanzieri : Con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti, è stato tratto in arresto nella flagranza del reato contestatogli, successivamente gli appartenenti alle forze dell'ordine intervenuti lo hanno ...

Spoiler Il Paradiso delle Signore prossima Settimana : Nicoletta delusa dai genitori : Eccoci con un nuovo appuntamento dedicato alla famosa serie televisiva “Il Paradiso delle Signore” sempre pronta a sorprendere. Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della prossima settimana. Le anticipazioni ci dicono che Nicoletta Cattaneo sarà ancora molto sofferente per non aver digerito il fatto di essere stata tradita da Riccardo Guarnieri, ad un passo delle loro mancate nozze, dopo averlo abbandonato sull'altare. In particolare ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Hoogerheide 2019 : squadra azzurra in cerca di conferme ad una Settimana dai Mondiali - Jakob Dorigoni e Alice Arzuffi le punte : La Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclocross è pronta a vivere il suo epilogo. Dopo la tappa francese di Pont-Chateau, il massimo circuito internazionale si sposta a Hoogerheide, piccolo centro olandese nella regione del Brabante Settentrionale molto vicino al confine con il Belgio, per il nono e ultimo appuntamento del calendario. La Nazionale italiana sarà presente con tredici atleti e cercherà di trovare le migliori sensazioni possibili ad una ...

Hyundai i30 N - Una Settimana con la 2.0 T-GDi Fastback - Day 4 : Questa settimana, nel nostro Diario di bordo, mettiamo alla prova una sportiva ancora non disponibile sul mercato, la Hyundai i30 N Fastback Performance. Il secondo modello firmato dal reparto high-performance della Casa coreana deriva dalla capostipite della nuova generazione di modelli con prestazioni elevate, la i30 N. A differenziare le due versioni è solo la carrozzeria: la coda della coupé a quattro porte la appesantisce di 12 kg (in ...

Hyundai i30 N - Una Settimana con la 2.0 T-GDi Fastback - Day 3 : Questa settimana, nel nostro Diario di bordo, mettiamo alla prova una sportiva ancora non disponibile sul mercato, la Hyundai i30 N Fastback Performance. Il secondo modello firmato dal reparto high-performance della Casa coreana deriva dalla capostipite della nuova generazione di modelli con prestazioni elevate, la i30 N. A differenziare le due versioni è solo la carrozzeria: la coda della coupé a quattro porte la appesantisce di 12 kg (in ...

Hyundai i30 N - Una Settimana con la 2.0 T-GDi Fastback - Day 2 : Questa settimana, nel nostro Diario di bordo, mettiamo alla prova una sportiva ancora non disponibile sul mercato, la Hyundai i30 N Fastback Performance. Il secondo modello firmato dal reparto high-performance della Casa coreana deriva dalla capostipite della nuova generazione di modelli con prestazioni elevate, la i30 N. A differenziare le due versioni è solo la carrozzeria: la coda della coupé a quattro porte la appesantisce di 12 kg (in ...

Hyundai i30 N - Una Settimana con la 2.0 T-GDi Fastback - Day 1 : Questa settimana, nel nostro Diario di bordo, mettiamo alla prova una sportiva ancora non disponibile sul mercato, la Hyundai i30 N Fastback Performance. Il secondo modello firmato dal reparto high-performance della Casa coreana deriva dalla capostipite della nuova generazione di modelli con prestazioni elevate, la i30 N. A differenziare le due versioni è solo la carrozzeria: la coda della coupé a quattro porte la appesantisce di 12 kg (in ...