Scherma Bergamo - scattano gli Europei per Gazzaniga : ... la quale fino ad oggi può vantare la conquista di due podi individuali, con il Bronzo alla prova Nazionale di Ravenna e l'Argento alla Coppa del Mondo di Heraklion in Grecia, e due podi a squadre ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2019 : due ori per l’Italia! Spadisti e sciabolatori in trionfo : L’Italia conquista due medaglie d’oro nella quinta giornata di gare degli Europei Cadetti e Giovani di Scherma a Foggia. Il programma delle prove under17 si chiude con il trionfo degli azzurri nella gara a squadre di spada e sciabola maschile. Partendo dalla prima, il quartetto formato da Dario Remondini, Simone Mencarelli, entrambi bronzo nell’individuale, Filippo Armaleo ed Enrico Piatti ha sconfitto nettamente in finale l’Ungheria con ...

Scherma - Campionati Europei Cadetti e Giovani 2019 : l’Italia arriva in doppia cifra. Bronzo per le sciabolatrici : L’Italia va in doppia cifra ai Campionati Europei Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Foggia. Nella quarta giornata della rassegna continentale, è arrivata la medaglia di Bronzo nella prova a squadre di sciabola femminile Cadetti. Il quartetto composto da Gaia Pia Carella, Bronzo nell’individuale, Benedetta Fusetti, Federica Guzzi Susini e Lucrezia Del Sal, ha superato nella finale per il Bronzo nettamente la Turchia con il ...

Scherma : Simone Mencarelli bronzo agli europei cadetti : La gara di Mencarelli si è fermata solo in semifinale, dove lo spadista forlivese è stato sconfitto per 15-7 dal russo Vladimir Tolasov. Mencarelli aveva cominciato la sua giornata con 5 vittorie e ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2019 : Matilde Calvanese oro nel fioretto! Bronzo per Margherita Lorenzi - Dario Remondini e Simone Mencarelli : L’Italia è grande protagonista anche della terza giornata di gare degli Europei Cadetti e Giovani di Scherma a Foggia. A prendersi la scena oggi è Matilde Calvanese che conquista l’oro nel fioretto femminile Cadetti. L’atleta marchigiana ha battuto in finale l’ungherese Erika Nekifor con il punteggio di 15-11 laureandosi così campionessa europea. In semifinale Calvanese aveva invece vinto 15-10 il derby azzurro con Margherita Lorenzi, che ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2019 : tripletta azzurra nella sciabola. Oro ad Emanuele Nardella : Straordinaria tripletta azzurra nella seconda giornata di gara dei Campionati Europei Cadetti e Giovani in corso di svolgimento a Foggia. nella sciabola maschile Cadetti è arrivato il successo di Emanuele Nardella, che ha conquistato la prima medaglia d’oro azzurra della manifestazione. In finale Nardella ha sconfitto il compagno di squadra Pietro Torre per 15-6. Sul podio è salito anche Giorgio Marciano, che è stato battuto in semifinale ...