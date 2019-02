ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) NésuPuglia né atteggiamento morbido nei confronti della famiglia Riva. L’ex governatore della Regione Puglia,, ha respinto tutte lenei suoi confronti durante l’rio davanti alla Corte d’assiste di Taranto nelsul presunto disastro ambientale causato dall’Rispondendo alle domande del pm Remo Epifani, che lo accusa di concussione aggravata in concorso per presuntesull’Agenzia regionale per l’ambiente per ‘allentare’ i rilievi e le relazioni sulle attività dell’acciaieria, l’ex presidente ha negato di aver mai avuto intenzione di non confermare l’ex direttore generale di, Giorgio Assennato, così come sostenuto dall’accusa, e ha anche rigettato ogni ipotesi di atteggiamento morbido nei confronti dell’ex proprietà del siderurgico.L’ex ...

AnnalisaChirico : Ma davvero Luigi Di Maio pensa che il calo di consensi per il M5S dipenda da fattori organizzativi o dalle mancate… - TutteLeNotizie : Processo Ilva, Nichi Vendola interrogato in aula respinge le accuse di pressioni su Arpa… - Cascavel47 : Processo Ilva, Nichi Vendola interrogato in aula respinge le accuse di pressioni su Arpa Puglia… -