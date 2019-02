meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Il verde urbano come opportunita’ per migliorare le condizioni ambientali delle citta’, riducendo l’inquinamento e le temperature estreme dovute ai cambiamenti climatici e migliorando la salute dei cittadini.A questo punta ileuropeo Veg-Gap (Vegetation for urban Green air quality plans), finanziato dal programma Life, presentato oggi all’Accademia di Belle Arti di Bologna. L’obiettivo principale di Veg-Gap e’ quello di sviluppare una strategia per fornire nuovi strumenti e informazioni a supporto della progettazione dei piani urbani per la qualita’ dell’aria nelle citta’ considerando l’estensione, la distribuzione e la tipologia di vegetazione.Ildurera’ fino al 2021, e’ coordinato da Enea e coinvolge la citta’ metropolitana di Bologna, Arianet, il Comune di Milano, Crea, il Comune di ...

