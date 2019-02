Chioggia | fiamme sulla nave cargo | spento l' incendio

Chioggia - messo in sicurezza un mercantile andato in fiamme : video | : L'incendio è divampato il 2 febbraio ed è stata necessaria tutta la notte per domare il rogo. Tutti in salvo i 18 membri dell'equipaggio grazie all'intervento dei soccorritori, coordinati dalla ...

Chioggia - messo in sicurezza un mercantile andato in fiamme - : L'incendio è divampato il 2 febbraio ed è stata necessaria tutta la notte per domare il rogo. Tutti in salvo i 18 membri dell'equipaggio grazie all'intervento dei soccorritori, coordinati dalla ...

Fiamme su nave mercantile a Chioggia : Ore di paura per l'incendio sviluppatosi a bordo di un mercantile battente bandiera del Belize, l'Hala B., ormeggiato nel porto di Chioggia. Il rogo, partito dalla sala macchine, ha coinvolto anche la poppa e solo l'intervento dei soccorsi, coordinati dalla Guardia costiera di Chioggia, ha permesso di trarre in salvo tutti e 18 i membri dell'equipaggio. In zona ci sono sei rimorchiatori e una motobarca dei vigili del fuoco, tuttora impegnati nel ...

Fiamme su nave cargo al largo Chioggia : VENEZIA, 26 FEB - Un incendio si è sviluppato nella sala macchine di una nave cargo che si trova circa 3 miglia al largo del porto di Chioggia , Venezia, . Sul posto sono subito giunte in seguito all'...