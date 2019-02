Biglietti Napoli-Juventus | come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di

Altro che sold out - sono 28mila i Biglietti venduti per Napoli-Juventus : Non è caccia al biglietto Non è affatto caccia al biglietto per Napoli-Juventus. Anche perché tante, troppe, sono le limitazioni imposte dal Casms. Ricordiamo che i non residenti in Campania possono acquistare il biglietto soltanto se in possesso di tessera del tifoso. Così come non è consentito per i napoletani con tessera acquistare più di un biglietto. E c’è anche l’allarme ordine pubblico per tifosi del Napoli e della Juventus ...

Napoli-Juventus - boom inaspettato nella vendita dei Biglietti : Napoli-Juventus biglietti. Si avvicina l’appuntamento con Napoli-Juventus, la gara clou della 26esima giornata di campionato in programma nel prossimo weekend (fischio d’inizio domenica 3 marzo ore 20.30). Il primato in classifica dei bianconeri non sembra essere in discussione, ma nella città campana sembrano tenere in modo particolare alla sfida contro i bianconeri con cui hanno […] L'articolo Napoli-Juventus, boom ...

“Napoli-Juventus - 20mila Biglietti venduti. Contestazione a De Laurentiis” : Venduti anche i mini-abbonamenti Dopo la prima giornata di vendita d biglietti per Napoli-Juventus, le notizie sono di corsa ai botteghini. Per la Gazzetta sono quasi esauriti i tagliandi di Distinti e Curva B. Sia quelli singoli che i mini-abbonamenti che comprendono anche la sfida del 7 marzo di Europa League contro il Salisburgo. Il Mattino scrive di 20mila biglietti venduti e anche di una Contestazione delle curve ad Aurelio De ...

Biglietti Napoli-Juventus : curve 40 euro - distinti 55 - ci sono anche i mini-abbonamenti : Dopo la decisione del ministero dell’Interno, che vi abbiamo dato qui e commentato qui, di aprire il settore ospiti agli juventini (con tessera) e di concedere i Biglietti solo ai non residenti in Campania con tessera del tifoso del Napoli, il Napoli ha diramato i prezzi dei Biglietti di Napoli-Juventus in programma domenica 3 marzo alle 20.30. Saranno messi in vendita i nuovi mini-abbonamenti. La vendita – sia per i Biglietti sia ...

Biglietti Parma-Napoli - come acquistare i tickets per la 25ma giornata di Serie A di calcio : La venticinquesima giornata di Serie A, orfana al momento di Lazio-Udinese, rinviata a data da destinarsi, proporrà febbraio alle ore 18.00 ldomenica 24 o scontro tra Parma e Napoli: gli emiliani sono dodicesimi a 29 punti, ma hanno racimolato un punto nelle ultime quattro partite, mentre i partenopei sono secondi a quota 53 ma vengono da tre pari per 0-0 nelle ultime quattro sfide. I Ducali in casa hanno raccolto 13 punti in dodici partite, ma ...

Biglietti Napoli-Torino - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per match del 17 febbraio : Domenica 17 febbraio alle ore 20.30 lo Stadio San Paolo sarà palcoscenico di una grande classica del nostro calcio, valida per la 24esima giornata di Serie A. Il confronto tra Napoli e Torino riserverà senza ombra di dubbio tante emozioni tra due compagini che sanno giocar bene a calcio e sono dotate di ottime individualità. I favori del pronostico pendono ovviamente dalla parte degli azzurri. La compagine allenata da Carlo Ancelotti, seconda in ...

Napoli-Sampdoria : appena 15mila i Biglietti venduti : Flop dei mini-abbonamenti Più che a rilento, è proprio ferma la prevendita per Napoli-Sampdoria: appena 15mila i biglietti venduti, come scrive l’edizione odierna del Mattino. Che si lancia in una ottimistica previsione e pensa che si possa arrivare a 22mila spettatori. Praticamente fallimentare la campagna dei mini-abbonamenti da qui alla fine del campionato, con prezzi stracciati (le curve a 130 euro). A conferma che il problema non ...

Biglietti Milan-Napoli - Coppa Italia 2019 : come acquistare i tickets per il 29 gennaio : Neanche il tempo di respirare che è subito tempo di Milan-Napoli, ancora una volta. Dopo il match valido per la ventunesima giornata di campionato, il big match di San Siro animerà la scena dei quarti di finale di Coppa Italia. Una grande classica del calcio Italiano che in anni passati è valsa anche lo Scudetto. Basti pensare ai tempi nei quali da una parte c’erano Diego Armando Maradona e Careca e dall’altra Marco Van Basten e Ruud Gullit. In ...

Biglietti Milan-Napoli - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per il match di San Siro : Sabato 26 gennaio, ore 20.30: questo è l’appuntamento da fissare sul calendario e, per dirla alla Rino Tommasi, da “circoletto rosso”. Allo stadio San Siro di Milano andrà in scena Milan-Napoli, una grande classica del calcio italiano che in anni passati è valsa anche lo Scudetto. Basti pensare ai tempi nei quali da una parte c’erano Diego Armando Maradona e Careca e dall’altra Marco Van Basten e Ruud Gullit. In ...

Napoli - il Comune mette in mora De Laurentiis e chiede Biglietti omaggio per le partite : Il Comune chiede soldi e biglietti omaggio al patron della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis. Eccolo il cuore della nuova convenzione proposta al patron. Palazzo San Giacomo mette in mora la società ...

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...