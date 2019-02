Alejandro Iñárritu | presidente di giuria a Cannes

vanityfair

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) The Revenant: Leonardo Di CaprioThe Revenant: Leonardo Di CaprioThe Revenant: Leonardo Di CaprioThe Revenant: Leonardo Di CaprioThe Revenant: Leonardo Di CaprioThe Revenant: Leonardo Di CaprioThe Revenant: Leonardo Di CaprioThe Revenant: Leonardo Di Caprio, il regista premiato due volte con l’Oscar alla miglior regia, sarà il nuovodella. Ad annunciarlo, con un breve video pubblicato sulle proprie pagine social, è stata l’organizzazione del Festival, il cui messaggio non ha avuto bisogno di alcuna parola.Il filmato, di un minuto e poco più, è un succedersi di immagini prese dai grandi capolavori di Hollywood. Quasi che si trattasse di un sorteggio dell’ultimo minuto vinto infine da, la cui fotografia, con tanto di scritta dorata in sovraimpressione, suggella il trailer. Il regista, premio Oscar per Birdman e The Revenant, ...

Pianetadonna : Ecco chi sarà il Presidente di Giuria a @Festival_Cannes - parlamentonews : IL REGISTA MESSICANO SUCCEDE A CATE BLANCHETT Alejandro Inarritu e' il presidente della giuria del Festival di Cann… - sinapsinews : Cannes, Alejandro Inarritu presidente di giuria -