Spazzacorrotti | Saviano | ‘L’onestà va resa conveniente’ Gomez | ‘Carcere? Deterrente

(Di martedì 26 febbraio 2019) “Il modo reale per poter scardinare la corruzione, ancora prima delle repressione, è rendere conveniente l’onestà. Se ti conviene essere onesto sarai onesto”. Lo ha detto Roberto, rispondendo a una domanda sulla nuova legge ‘’ come strumento per combattere la corruzione, durate la presentazione del libro Bloody Money, frutto di una collaborazione tra Paper First, collana di libri della Società Editoriale Il Fatto, e Fanpage, che tra 2017 e 2018 ha condotto l’omonima inchiesta su rifiuti, mazzette e politica. “Credo poco alla repressione e al carcere”, ha aggiunto il giornalista e scrittore. Diversa l’opinione del direttore de ilfattoquotidiano.it Peter: “Il carcere è abbastanza inutile per recuperare condannati per crimini comuni, ma per i colletti bianchi è unstraordinario”.L'articolo: ‘L’onestà ...