Solari | Bale? Tutti uniti per vincere il Clasico

Real Madrid - brutte notizie per Solari : due settimane di stop per Gareth Bale : L’esterno gallese ha riportato un problema al polpaccio sinistro durante il match contro il VillarReal Il Real Madrid perde Gareth Bale per circa due settimane. L’attaccante gallese ha avuto un problema muscolare al polpaccio sinistro nel match pareggiato dalle ‘merengues’ per 2-2 contro il VillarReal. (Spr/AdnKronos)L'articolo Real Madrid, brutte notizie per Solari: due settimane di stop per Gareth Bale sembra ...