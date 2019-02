Rally per Saipem | Berenberg avvia copertura con buy

Rally – Un poker di gare per Franco Rossi nel 2019 con la Hyundai : Franco Rossi ha scelto di nuovo la vettura coreana per le sue gare. Il primo impegno sarà il Rally “Appennino Reggiano” ad inizio aprile XRace Sport sarà di nuovo al fianco di Franco Rossi in questo 2019. Il gentleman emiliano ha programmato un poker di uscite per la stagione che va ad iniziare, partendo dal Rally “Appennino Reggiano” di inizio aprile, prima prova del Campionato IRCup. Rossi ha confermato di voler tornare al volante della ...

Ucci 'Personaggio del Rally 2018'; Anna Andreussi seconda tra i copiloti : ... infine, Promessa del rally 2018 è il 22enne Damiano De Tommaso, fresco vincitore del Campionato Italiano Junior e Due Ruote Motrici con i colori di Peugeot Sport Italia. Il suo riconoscimento è ...

Moto : l'elettrica Tacita T-Rally percorre 120mila km : Nel 2012 è stata la prima Moto al mondo al 100% elettrica a correre un "Cross Country Rally" nel deserto di Merzouga, in Marocco, in Africa. Da allora, lo sforzo di Tacita si è concentrato sulla ...

Rally di Svezia – Primi punti iridati per Movisport grazie al 5° posto di Gryazin : Lo scorso fine settimana si è avviata la campagna mondiale di Gryazin-Fedorov, con la gara in Svezia terminata in quinta posizione. In Franciacorta soddisfazioni all’arrivo anche per Vietti e Zanasio Primi punti iridati in questo 2019, per Movisport, grazie alla perfetta prestazione del russo Nikolay Gryazin, in coppia con Yaroslav Fedorov, al Rally di Svezia, seconda prova del Campionato del Mondo WRC2. Alla guida della loro Skoda Fabia ...

La Salentomotori pronta per il 14° Rally Ronde del Canavese con un nuovo pilota

Rally di Svezia finito per Ogier e la sua C3 WRC : Protagonisti di un bell’inizio di gara nonostante il loro ruolo di apripista, Sébastien Ogier e Julien Ingrassia sono stati costretti al ritiro nel pomeriggio dopo essere andati a sbattere contro un muro di neve che ha impedito loro di estrarre la C3 WRC, comunque rimasta intatta. Gli ultimi vincitori del Rally di Montecarlo ripartiranno domani. […] L'articolo Rally di Svezia finito per Ogier e la sua C3 WRC sembra essere il primo su ...

La C3 WRC pronte per il Rally di Svezia : La Svezia attende l’arrivo di Sébastien Ogier-Julien Ingrassia ed Esapekka Lappi-Janne Ferm, gli equipaggi delle C3 WRC del Citroën Total World Rally Team, che sfideranno le foreste del Värmland per il secondo e unico appuntamento tutto su neve e ghiaccio del WRC. Dominato da equipaggi scandinavi nelle sue 28 edizioni nel WRC, il Rally di […] L'articolo La C3 WRC pronte per il Rally di Svezia sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Piazza Affari : Rally per Anima Holding : Seduta decisamente positiva per il principale asset manager indipendente in Italia , che tratta in rialzo del 2,26%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Anima Holding evidenzia un ...

Diretta Rally di Svezia 2019/ Wrc : streaming video Dazn : percorso - oggi 15 febbraio - : Diretta Rally di Svezia 2019: info streaming Dazn, orario e percorso previsto oggi venerdi 15 febbraio, nella seconda prova del mondiale Wrc.

Borsa - perché il Rally di inizio anno rischia di essere un fuoco di paglia : Nonostante il netto recupero messo a segno dai listini globali i flussi nei fondi azionari sono negativi per 30,9 miliardi e solo il 6% dei grandi gestori vuole aumentare l’esposizione sull’azionario. Più gettonati i bond e soprattutto la liquidità...

Il Rally Valtiberina “Tricolore” entra nel vivo : da oggi iscrizioni aperte : In programma per il 15-16 -17 marzo 2019, sarà la prima prova del “Trofeo Tradizione Terra”, il Campionato Italiano Auto Storiche su terra, oltre che la quarta prova del Challenge Raceday Rally Terra Con la giornata odierna si accendono i riflettori sul 13° Rally Città di Arezzo Crete Senesi e Valtiberina, in programma per il 15-16-17 marzo. Si apre infatti oggi il periodo delle iscrizioni che si allungherà, da regolamento, fino a sabato 9 ...

New York : Rally per Global Payments : Seduta decisamente positiva per Global Payments , che tratta in rialzo del 4,32%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Global Payments più ...

New York : Rally per Interpublic Group Cos : Effervescente Interpublic Group Cos , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,22%. L'andamento di Interpublic Group Cos nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore ...

Alghero sede del Rally Italia Sardegna per il sesto anno consecutivo : Alla consueta programmazione mondiale garantita dal promotore, si aggiungerà quella data da RAI Sport che dedicherà lunghi collegamenti con dirette, differite ed approfondimenti dedicati. Si ...