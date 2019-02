La moglie voleva lasciarlo | lui l' ha massacrata a coltellate davati al figlio di 5 anni

Gabriele La Porta morto - la moglie : “Il figlio Michele lo voleva interdire - sono stupita che ora lo elogi” : Altro che “maestro” o “eroe”. All’indomani della morte di Gabriele La Porta, colonna storica delle reti Rai, interviene sua moglie Donatella Scatena, ricostruendo uno scenario un po’ diverso rispetto a quello emerso dalle dichiarazioni scritte sul suo profilo Facebook dal figlio Gabriele. “Sei stato il mio maestro. Il mio eroe. Il mio Re – aveva dichiarato Michele dopo la morte del padre – sono onorato d’esser stato tuo figlio. Sangue del ...

Edoardo Vianello : "La torta in faccia ad Antonella Clerici? Mia moglie Frida voleva riscattarmi di un'eliminazione ingiusta" : Edoardo Vianello, ospite oggi, venerdì 15 febbraio 2019, di Vieni da me, il programma pomeridiano di Rai1, condotto da Caterina Balivo, ha raccontato, per la prima volta, un retroscena inedito della sua partecipazione al reality show, 'Il ristorante', datata 2005. Dopo la sua eliminazione, la moglie Frida ha lanciato una torta in faccia alla conduttrice, Antonella Clerici: E' stato un gesto forte. Lei non ce l'aveva con la Clerici. Ma con ...

Curno - agguato in garage : accoltella e uccide la moglie che voleva separarsi : Non voleva accettare che il suo matrimonio fosse ormai giunto al capolinea. Eppure sua moglie, Marisa Sartori, sposata nel 2012, era stata chiara: voleva chiedere la separazione ed allontanarsi per sempre da lui. Così Ezzedine Arjoun, un tunisino di 35 anni, ha messo in pratica il suo folle piano. Sabato sera, verso le 20:00, si è presentato con un coltello in tasca sotto l’abitazione dei genitori della 25enne, a Curno, in provincia di Bergamo. ...

Venezuela - Guaidò : polizia cerca di intimidirmi - voleva mia moglie Fabiana : "L'obiettivo è evidente e a questi funzionari dico: non oltrepassate la linea rossa", ha dichiarato Guaidò. Il comandante delle polizia Venezuelana, Carlos Alfredo Perez Ampueda, ha respinto le accuse:...