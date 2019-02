Dopo due Oscar in due anni Mahershala Ali sbancherà gli Emmy 2019 con True Detective 3?

Tennis - ATP Rio de Janeiro 2019 : Laslo Djere conquista il torneo Dopo due ore di battaglia contro Felix Auger-Aliassime : Il torneo ATP 500 di Rio de Janeiro di Tennis viene vinto dal serbo Laslo Djere, che in finale si impone in due set con lo score di 6-3 7-5 sul canadese Felix Auger-Aliassime, che cede dopo due ore di aspra battaglia in un match giocato sulla terra rossa che sarebbe potuto anche andare al terzo parziale. Nel primo set i primi sei giochi vedono ben cinque break, con il serbo che riesce a tenere la battuta nel corso del quarto gioco. Avanti di un ...

Golf - PGA Tour 2019 : Roberto Diaz - D.J. Trahan e Nate Lashley guidano il Puerto Rico Open Dopo le prime due giornate : Classifica ancora molto corta presso il par 72 del Coco Beach Golf & Country Club di Rio Grande dove è in corso il Puerto Rico Open 2019, torneo del PGA Tour che si svolge nello stesso fine settimana del WGC-Mexico Championship e che accoglie inevitabilmente giocatori di seconda fascia del panorama Golfistico internazionale. dopo le prime 36 buche si è formato un terzetto al comando con lo score di -8 per il torneo, composto dal messicano ...

Popolo sovrano - Giovannini disse : "Da noi solo due ospiti nel talk". Dopo il flop della prima puntata ha già cambiato idea... : Popolo sovrano prova - giustamente - a rimediare al flop di ascolti fatto registrare al debutto (2,7% di share, 521 mila spettatori). Come lo fa? Provando a sfruttare il traino al contrario di Tg2Post (con ospite Matteo Salvini si è allungato fino ad oltre le 21.30), ma anche tradendo i propositi della vigilia. prima dell'esordio di giovedì scorso, Blogo chiese a Eva Giovannini se i nobili propositi enunciati durante la conferenza stampa ...

Manovra bis - duello M5S-Tria : correzione Dopo le Europee : L'unica cosa che sembra riuscire ancora bene al governo è piazzare altro debito. Le aste dei titoli di Stato vanno infatti a gonfie vele anche se i rendimenti si sono alzati e sfiorano il...

Torino : neonato rimandato a casa con l'indicazione di fargli l'aerosol muore Dopo due giorni per polmonite : La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo - al momento a carico di ignoti - a seguito della morte di un neonato di 20 giorni che due giorni prima, a causa di una tosse ...

Palermo - lo rapinano Dopo un incidente stradale : arrestati due giovani : arrestati a Palermo dalla polizia di Stato due giovani rapinatori. Il 21enne Angelo Lo Presti 21enne e il 19enne Cristian Monte, sono accusati del colpo ai danni di un coetaneo poco prima coinvolto in ...

Psg - le rivelazioni di Neymar : “sono rimasto a casa a piangere per due giorni Dopo l’infortunio” : L’attaccante brasiliano ha parlato dei momenti successivi all’infortunio occorsogli a gennaio, svelando un particolare retroscena Niente ottavi di Champions League per Neymar, il brasiliano salterà anche il ritorno del match con il Manchester United per via della riattivazione della lesione al quinto metatarsi subita lo scorso gennaio. Un colpo durissimo da digerire per l’ex Barcellona che, intervenuto ai microfoni ...

UAE Tour 2019 - il percorso e le sette tappe ai raggi X. Due impegnativi arrivi in salita Dopo la cronometro a squadre inaugurale : Prenderà il via questo fine settimana l’UAE Tour 2019, prima corsa a tappe del calendario World Tour per la nuova stagione ciclistica. La prima edizione della corsa, nata dalla fusione di Abu Dhabi e Dubai Tour, si aprirà domenica 24 febbrio e si chiuderà sabato 2 marzo per un totale di sette frazioni per le strade degli Emirati Arabi Uniti. Tra i protagonisti più attesi spiccano nomi come Alejandro Valverde (Movistar), Vincenzo Nibali ...

Napoli - le dà un passaggio dopo la disco e abusa di lei : 25enne arrestato Dopo due mesi : L'8 dicembre scorso una giovane di Quarto aveva denunciato di aver subìto abusi sessuali dopo una serata trascorsa in un locale di Napoli. Aveva bevuto alcool e fumato hashish. In discoteca aveva ...

Cage Warriors 101 – Infortunio shock per Sofiane Boukichou : la gamba si spezza in due Dopo un calcio [VIDEO] : Terribile Infortunio per Sofiane Boukichou: la gamba si spezza in due dopo un calcio, il match contro Tom Aspinall dura appena 81 secondi Incredibile quanto successo durante l’evento Cage Warriors 101. Il match fra Sofiane Boukichou e Tom Aspinall ha avuto una breve durata (circa 81 secondi), ma non per un colpo da ko o una sottomissione letale applicata da uno dei due atleti, bensì per una fatalità. Il fighter francese si è rotto la ...

Bari - rapina al supermercato in via Nicolai : arrestati due minorenni Dopo 6 mesi di indagine : Sabato mattina la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dalla Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i minorenni di Bari, nei ...