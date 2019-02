Vento e gelo al Centro-Sud Crolla un muro e cadono alberi | quattro morti in Lazio 

Maltempo - raffiche di Vento e gelo. Quattro morti nel Lazio. DIRETTA : Maltempo, raffiche di vento e gelo. Quattro morti nel Lazio. DIRETTA Il Maltempo è tornato a sferzare l'Italia e in particolare le regioni meridionali. Ad Alvito il crollo di un muro ha ucciso due persone. A Guidonia un albero è caduto su un'auto: morto un uomo. Quarta vittima un 14enne. Due feriti in Campania. TUTTI GLI ...

Maltempo - tre morti nel Lazio : Centro-Sud tra gelo - neve e Vento : gelo, neve e violente raffiche di vento: è tornato il Maltempo in Italia, in particolare al Centro-Sud. Tre vittime nel Lazio: due anziani sono morti ad Alvito, vicino a Frosinone, per il crollo di un muro che a causa del forte vento ha travolto in tutto quattro persone. A Guidonia, alle porte di Roma, un pino si è abbattuto su un’auto in via Maremmana, uccidendo sul colpo il conducente. La vittima, a bordo di una Fiat Panda, è un romeno di 45 ...

Gelo - neve e forte Vento è allerta meteo al Centro-Sud. Madre e figlio feriti a Napoli per albero caduto su un auto : IL Gelo SIBERIANO SI ABBATTE SULL'ITALIA / meteo Cronaca Il Gelo siberiano è arrivato, ma da lunedì passerà: le previsioni meteo per la prossima settimana Puglia: a Bari mercantile turco arenato, ...

Gelo - neve e forte Vento : è allerta meteo al Centro-Sud. Madre e figlio feriti a Napoli per albero caduto su un'auto : Temperature in picchiata, torna il maltempo sull'Italia. Si arena un mercantile a Bari. Scontro tra due navi nel porto di Ischia. Bloccati i collegamenti con le isole campane