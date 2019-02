Maltempo | torna l' inverno | freddo e raffiche di vento Tre morti nel Lazio

Maltempo - torna la neve in Molise : disagi sulla SS650 Trignina : Maltempo e nevicate nella notte in Molise: si sono registrati circa 10 cm a Campobasso, e disagi sulla SS650 Trignina nella zona dell’Alto Molise con rallentamenti alla circolazione stradale. Al lavoro spartineve e spargisale oltre a Vigili del fuoco e carabinieri che sono intervenuti per soccorrere autisti di mezzi pesanti e automobilisti. I sindaci di alcuni Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole. E’ previsto un ...

Maltempo con pioggia e nevicate in collina - ma domani torna il sole e il gelo : Giornata all'insegna del Maltempo con piogge, temporali, neve e forti raffiche di vento. Una veloce perturbazione collegata ad un vortice di bassa pressione attualmente sui Balcani continuerà a ...

Meteo - torna il Maltempo : due giorni di pioggia e neve sull’Italia : Un veloce passaggio perturbato a partire da oggi porterà una fase di maltempo specie al Centro Nord con piogge sparse su Liguria, Toscana e nevicate abbondanti sulle Alpi. Lunedì il fronte perturbato si sposterà dapprima al Cento e poi anche al Sud portando rovesci in particolare su Abruzzo, Molise, Puglia e Campania, Calabria.Continua a leggere

Ritorna il Maltempo : pioggia e vento in arrivo e neve sulle Alpi : ROMA - La primavera può attendere: le temperature miti di queste ore e il sole stanno per lasciarci, almeno per qualche giorno. Una perturbazione in arrivo dall'Atlantico supererà nelle prossime ore ...

Ritorna il Maltempo : pioggia e vento in arrivo e neve sulle Alpi : Perturbazione atlantica in arrivo sull'Italia: ma veloce com'è arrivata si sposterà al sud per poi passare

Maltempo - grandine e tornado in India : Delhi ricoperta di bianco - Faridabad in subbuglio dopo una potente tromba d’aria [FOTO e VIDEO] : 1/31 ...

Maltempo - riparati guasti : torna la corrente elettrica ad Albera : Dalle 15.30 di oggi tutti i clienti di Albera Ligure e delle frazioni sono tornati a essere alimentati di energia elettrica dopo la riparazione definitiva dei guasti causati, come spiegato dal sindaco Renato Lovotti, “da un cavo strappato”. Lo annuncia Enel. A Cabella Ligure, invece, per le difficolta’ di viabilita’, le squadre dei tecnici stanno raggiungendo i luoghi dei punti guasti con i mezzi della Protezione Civile. ...

Maltempo Firenze : l’aeroporto torna operativo - il giardino di Boboli chiuso per ghiaccio : Il giardino mediceo di Boboli a Firenze è chiuso in via precauzionale per rischio ghiaccio: lo ha stabilito la direzione delle Gallerie degli Uffizi. Salvo diverso ordine, la riapertura è prevista per domani. In considerazione della situazione meteo, l’aeroporto di Firenze è tornato alla piena operatività intorno a mezzogiorno. Disagi stamani erano stati causati dalla nebbia: dirottati o cancellati i voli in arrivo e in ...

Maltempo - l’Inverno torna a ruggire con la Tempesta dei Giorni della Merla : forte Maltempo e tanta neve per 24 ore [MAPPE] : 1/25 ...

Maltempo Potenza - si ritorna verso la normalità : effettuati 200 interventi dalla Protezione Civile : La situazione sta tornando alla normalità a Potenza dopo le abbondanti nevicate cadute per due giorni nella scorsa settimana mentre in provincia permangono disagi, soprattutto in alcune aree che presentano maggiori difficoltà nei collegamenti per l’orografia del territorio. Il sindaco di Potenza, Dario De Luca, ha definito ”del tutto eccezionale” la fase meteorologica appena passata che si è rivelata, secondo il primo ...

Maltempo - torna l’emergenza neve : Fs attiva i piani neve e gelo in sei regioni - treni ridotti : In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, FS Italiane ha attivato per la giornata di domani, martedì 22 gennaio, i piani neve e gelo in Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo e Toscana. L’offerta ferroviaria è confermata in tutte le regioni ad esclusione della Toscana. In questa Regione a causa delle nevicate più abbondanti, domani (martedi’ 22 gennaio) sarà garantito il 70% dei treni regionali sulle ...

Maltempo : tornano freddo e gelo - a rischio i raccolti di verdure e ortaggi : Con il ritorno del freddo e del gelo sono a rischio i raccolti di verdure e ortaggi dopo le gravi perdite subite dall’inizio dell’anno che hanno ridotto le disponibilità sui mercati. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti dell’ondata di Maltempo in arrivo. Nelle campagne – sottolinea la Coldiretti – le temperature sotto lo zero danneggiano le coltivazioni invernali come carciofi, finocchi, sedano, prezzemolo, cavoli, verze, cicorie ...

Meteo - Maltempo in arrivo sull’Italia : tornano piogge - temporali e neve : Secondo gli esperti sta per arrivare una perturbazione pronta a “ferire” l’Italia. Il maltempo sarà evidente soprattutto nei prossimi due giorni. Rischio piogge e temporali da Nord a Sud e torna anche la neve a bassa quota. Il peggioramento delle condizioni Meteo sarà evidente soprattutto al Nord-Est.Continua a leggere

Maltempo - torna la neve a Foggia : imbiancati i Monti Dauni : La neve è tornata in provincia di Foggia, accompagnata da forti raffiche di vento: i fiocchi sono caduti in abbondanza sul versante centro meridionale dei Monti Dauni, soprattutto nei Comuni superiori a 700 metri di altezza. A Faeto l’accumulo registrato è di almeno 20 cm: le scuole oggi sono chiuse, così come in altri Comuni del Subappennino. Non si registrano disagi alla circolazione stradale. La neve è comparsa anche sul versante ...