Le donne nere si riprendono il folk

Pensioni donne - dati Istat : si accentua divario di genere - il 18% resta senza : Alcuni rilevamenti fatti dall' Istat hanno evidenziato il fatto che nel 2017 i pensionati sono stati in calo rispetto all'anno precedente. La cifra è circa di 16 milioni di persone, suddivisi in 7,6 mil gli uomini e il resta nte 8,4 mil le donne . Questo è accaduto perchè sono diminuiti gli aventi diritto. Inoltre viene sottolineato il fatto che la donna non è mai progredita dal punto di vista dell'autonomia, resta dunque l'uomo ad essere il fulcro ...

Uomini e donne - Gianni : "Nell'uscita tra Luigi e Giorgia ha visto solo tenerezza e non passione" : Altro appuntamento con Uomini e donne dedicata al trono classico. Luigi è uscito con Valentina ed è andato a casa della corteggiatrice. "Non sono solo uno stupido profilo Instagram ma molto di più" specifica lei, parlando con il ragazzo. Lui si è raccontato alla giovane e ha specificato di essere stato molto bene insieme. C'è attrazione per lui ma non vuole spingersi oltre (con un bacio) col rischio di critiche durante la puntata. Gianni ...

Violenza di genere - il comune di Livorno chiede di costituirsi parte civile in un processo : “Qui le donne non sono sole” : “A Livorno le donne non sono sole”. Il comune toscano, per la prima volta in regione, ha chiesto di costituirsi parte civile in un processo per Violenza di genere, il primo che si terrà in città nel 2019. La vittima è stata vessata per un lungo periodo dall’ex compagno 60enne, con cui aveva iniziato a convivere più di 5 anni fa, nel 2013, prima di denunciarlo alle autorità. La scelta dell’amministrazione è però simbolica. ...