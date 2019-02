Di Maio a Termini Imerese | sì a Cig per operai Blutec

ilfogliettone

(Di sabato 23 febbraio 2019) Ammortizzatori sociali fino a giugno e un appello a Fca "di fare la sua parte a. Conclude così il tavolo sulla vertenzasvoltosi proprio nella città del Palermitano. "Lunedi' modifichiamo la legge con un emendamento al decreto su Reddito di cittadinanza e Quota 100 - ha detto il titolare dello Sviluppo economico - emendamento gia' bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, e, come ministro, eroghero' ai lavoratori diImmerse dellagli ammortizzatori sociali dei due mesi non hanno avuto, nonostante l'accordo siglato con i sindacati, e dei prossimi mesi fino a giugno".Diha anche lanciato un appello a Fca affinché "faccia la sua parte a, perché è vero che ha deciso di andare via nel 2009 ma si è impegnata a garantire la transizione attraverso, azienda che è fornitrice di Fiat da tanti anni". Al termine ...