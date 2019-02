Caso Sea Watch | i documenti del Viminale che ‘scagionano’ Matteo Salvini

Caso Chelsea - il club tuona : “agito in conformità col regolamento Fifa - presenteremo ricorso” : Il Chelsea presenterà ricorso contro lo stop al calciomercato deciso dalla Fifa per le prossime due sessioni: la nota del club inglese “Il Chelsea ha agito in conformità dei regolamenti e presenterà a breve ricorso alla Fifa”. Lo ha annunciato il club londinese dopo la decisione della commissione disciplinare della Fifa di sanzionale la società inglese con il blocco di due sessioni di mercato e una multa di 600mila franchi ...

Chelsea - mercato bloccato : come si evolverà il Caso Higuain? : Chelsea pronto a fare ricorso contro lo stop al calciomercato per due sessioni deciso dalla Fifa, adesso il trasferimento di Higuain si potrebbe complicare La Fifa ha comminato uno stop al mercato del Chelsea per due sessioni. Immediatamente la mente dei tifosi è andata al caso Higuain, potrà acquistarlo il Chelsea? Per cercare di capirne di più, partiamo intanto dal comunicato della Juventus di pochi giorni fa: “Juventus Football ...

Caso Diciotti - il voto su Salvini : i risultati della piattaforma Rousseau dei 5 Stelle - Sky tg24 - : Salvini ringrazia gli iscritti M5s per la fiducia e Di Maio per la correttezza. "Lasciamo spazio alla democrazia: porteremo avanti la linea decisa dagli iscritti", afferma il ministro del Lavoro. Oggi ...

Caso Diciotti - arriva il responso di Rousseau : i grillini dicono no al processo contro Salvini : Sono orgoglioso di far parte dell'unica forza politica che interpella i propri iscritti, chiamandoli ad esprimersi. Presto ci saranno votazioni anche sulla nuova organizzazione del MoVimento 5 Stelle'...

Caso Diciotti - i risultati della votazione su Rousseau : M5S salva Matteo Salvini : Gli iscritti M5S hanno salvato Matteo Salvini. Contro l'autorizzazione a procedere per il vicepremier della Lega ha votato il 59% dei votanti su Rousseau.Hanno votato in 52mila: 31mila contro l'autorizzazione a procedere per Salvini, 21mila a favore."Relativamente alla risposta: 'Sì, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato, quindi deve essere negata l'autorizzazione a procedere' hanno votato 30.948 (59,05%)", Si legge ...

I risultati del voto M5s di Rousseau su Matteo Salvini e il Caso Diciotti : Gli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno deciso: i rappresentanti pentastellati in Parlamento dovranno votare contro l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti. La votazione sulla piattaforma Rousseau ha visto prevalere, con il 59%, coloro i quali non vogliono autorizzare il processo, votando sì nella consultazione online.Continua a leggere

Caso Diciotti - su Rousseau militanti M5S contro il processo a Salvini : L'inizio delle votazioni è slittato dalle 10 alle 11 e il termine prorogato dalle 20 alle 21:30 per «l'alta affluenza» alla consultazione ...

Caso Diciotti - ansia da Rousseau : Luigi Di Maio dice che sosterrà l'esito della consultazione fra gli iscritti ma avverte quasi minaccioso che "poi ognuno si assumerà le proprie responsabilità" violando il silenzio elettorale nel giorno in cui il Movimento 5 stelle vota su Rousseau cosa farsene di Matteo Salvini.Può sembrare bizzarro e paradossale definire così la mossa del capo politico, ma cosa c'è di più paradossale di una ...

Caso Diciotti - la piattaforma Rousseau e il M5s un po’ confuso : Lo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiSì, no, ni. Gli elettori Cinquestelle sono stati chiamati a esprimere online il loro parere sul Caso Diciotti e l’affaire Salvini, ma il sistema è andato in tilt e ci sono stati dei ritardi. ...

Caso Diciotti - la consultazione su Rousseau : in Rete il no della base : «È allarmante che non si abbia il coraggio di prendere una decisione politica», aggiunge. le regole 18 febbraio 2019 Referendum sulla Diciotti: «Chi volete libero, Gesù o Barabba?» L'uscita del ...

Oggi il verdetto sul Caso Diciotti. La piattaforma Rousseau in tilt - il voto slitta di un’ora : Rousseau down. Troppe le persone connesse sulla piattaforma grillina, dove Oggi gli iscritti 5 Stelle sono chiamati a esprimersi sull’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Matteo Salvini. Il boom di accessi al sito M5S ha costretto i vertici del Movimento a posticipare di un’ora (dalle 11, non dalle 10, fino alle 20) la votazione e ...

Rousseau e la truffa del voto sul Caso Diciotti-Salvini : Il M5s si dice inamovibile sui suoi principi. “Niente immunità, niente insindacabilità”, c'è scritto sul sacro blog. Però sul caso dei migranti della nave Diciotti per Matteo Salvini, probabilmente, il Movimento deciderà di fare un'eccezione. “Questo quindi non è il solito voto sull’immunità dei par